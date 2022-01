Kim Kardashian e Hillary Clinton se encontram em cafeteria em Los Angeles

As duas se encontraram para discutir uma nova série que está em produção

Redação Caras Publicado em 25/01/2022, às 16h14

Nesta terça-feira, 25, Kim Kardashian (41) foi flagrada se encontrando com Hillary Clinton (74)!

As duas se encontraram em uma cafeteria de Los Angeles, e a filha da ex- candidata a presidência dos Estados Unidos, Chelsea Clinton (41) também estava presente na reunião.

De acordo com uma revista americana, as três se encontraram para discutir uma nova série documental de Hillary e sua filha chamada Gutsy Women (Mulheres Corajosas).

O novo seriado que irá para o streaming da Apple, é baseado no livro The Book of Gutsy Women: Favourite Stories of Courage and Resilience (O Livro das Mulheres Corajosas: Histórias Favoritas de Coragem e Resiliência), escrito pela ex-primeira dama e sua filha.

Para o encontro, Kim estava vestindo uma jaqueta preta longa e botas verde neon. Já Hillary usava um terninho cinza.

Kim Kardashian está de namorado novo!

A influenciadora e dona da marca SKIMS está com um novo namorado após sua separação com o rapperKanye West (44).

Recentemente a atriz e amiga de Kim, Paris Hilton, aprovou o namoro da estrela de Keeping Up With The Kardashians com o comediante Pete Davidson (28).

No começo do ano, o casal foi para as Bahamas e desde então a modelo vem postado fotos em seu Instagram que podem ter sido tiradas por lá.