Kênia Bárbara, de Amor Perfeito, revela crush de infância e relembra trauma: 'Medo'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz de Amor Perfeito revelou que quase morreu quando era criança

Kênia Bárbara, intérprete de Lúcilia em Amor Perfeito, guarda várias curiosidades sobre sua vida pessoal. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz revelou algumas, dentre elas seu crush de infância, e ainda relembrou trauma de quando quase morreu engasgada quando era criança: "Medo".

"Morro de medo de morrer engasgada, por causa de um trauma. Quando era criança, engasguei com um pedaço de carne enorme e quase [morri], , então fiquei com um trauma. Quando tenho que tomar comprimido, é todo um ritual para conseguir tomar ele inteiro, ou eu trituro ele totalmente e misturo na comida. É assim que eu me medico", revelou a atriz de Amor Perfeito sobre o trauma de quando era criança.

A infância de Kênia Bárbara , porém, não foi marcada só pela situação. Fã de Chiquititas na época, a atriz revelou que tinha um crush em um dos personagens da novela: "Quando era mais nova, lembro que era muito apaixonada pelo Mosca, da primeira versão de Chiquititas".

Bissexual, a atriz de Amor Perfeito ainda ressaltou que, atualmente, seu foco não está na vida amorosa, e sim na profissional: "Estou solteiríssima e feliz da vida, bem focada no meu trabalho. Não estou pensando nisso agora, estou aproveitando a minha solteirice".

"Profissionalmente quero ficar bem, estar fazendo bons trabalhos e bons papéis. Com família, ter filhos, casa, uma vida confortável e sossegada, mas a profissão, com certeza, é a maior realização", acrescentou Kênia Bárbara sobre o que espera para seu futuro.

Dentre os colegas de elenco de Amor Perfeito, a atriz destacou de quem se aproximou no set: "Sou muito próxima do Diogo, que faz o protagonista Orlando. A gente teve uma conexão imediata, um carinho, um cuidado, uma atenção, um acolhimento, é coisa de irmãos, de amigos. Ele é muito parceiro".