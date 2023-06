Ator de Amor Perfeito transforma peça em filme e vive primeiro protagonista: 'Orgulho'

Prestes a estrear em Amor Perfeito, Alexandre Lino conversa com a CARAS Brasil sobre novos projetos para 2023

Com 18 anos, Alexandre Lino deixou a cidade de Gravatá, no interior de Pernambuco, rumo ao Rio de Janeiro para realizar o sonho de ser ator. Hoje, 30 anos depois, o artista se prepara para estrear em Amor Perfeito, na Globo, e exibir seu primeiro protagonista nas telas do cinema, com O Porteiro. "Me orgulho de representar muito fidedignamente, tenho um compromisso com as minhas raízes."

Em conversa com a CARAS Brasil, o artista declara estar ansioso para a reação do público com sua entrada em Amor Perfeito na próxima segunda-feira, 19 . Ele interpretará Péricles, um advogado pouco confiável que foi contratado por Lucília, personagem de Kênia Bárbara. Lino conta que, em pouco tempo, criou uma amizade com a parceria de cena e já planeja novos trabalhos após a novela.

"Eu e Kênia somos os mais novos melhores amigos", diz. Ele também afirma estar animado para a interação com o público, que em suas outras participações na Globo, nas novelas Lugar ao Sol e Além da Ilusão, foram bastante presentes em suas redes. Antes, ele fez parte do elenco fixo de Amor Sem Igual e Gênesis, da Record. "[Quando] acabou o contrato, eu fui fazer o filme O Porteiro."

O longa metragem de comédia nasceu após a repercussão positiva de sua peça homônima. Lino conta que a história finaliza uma trilogia composta por outros dois espetáculos, Nordestinos (2015) e Domésticas (2012), trabalho realizado com Cacau Protásio. O ator conta a história há seis anos nos palcos e enxerga nela a representatividade das pessoas que, assim como ele, são migrantes.

"Eu era um garoto de 18 anos chegando em uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, cheio de sonhos como todo migrante", relembra ele, sobre o início de sua trajetória. Lino começou a carreira no extinto Teatro Glória, no Rio de Janeiro, e conta ter o diretor Antônio Abujamra (1932-2015) como um de seus principais mentores da carreira.

Formado em teatro e cinema, o artista começou a trabalhar como produtor e, algum tempo depois, passou a desempenhar também o papel como diretor. "O meu produtor vive para que o meu ator permaneça em cena, o diretor acabou sendo um desdobramento. Mas, o fazer artístico é o grande negócio", explica.

Atualmente, Lino se aproxima da conclusão de seu mestrado e prepara o lançamento de seu primeiro livro para 2024, intitulado O Artista Empreendedor. Em paralelo, ele equilibra as gravações de Amor Perfeito com os espetáculos em cartaz O Cego e o Louco, que terá uma apresentação em 28 de julho na cidade Campos, no Rio, e da peça Pinóquio, em temporada em São Paulo.

Ele também diz estar preparando outras peças e dois filmes, os quais ainda não pode contar, e idealiza o retorno do espetáculo O Pastor, que completa 10 anos. O artista afirma que continuará buscando representar o Nordeste e sua história em suas produções, e sempre exaltará suas raízes. "Certamente virão outros projetos."

