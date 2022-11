Kendall Jenner é cancelada pela internet por motivo inusitado

Modelo Kendall Jenner foi malhar e acabou cometendo gafe que incomodou a internet

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 16h05 - Atualizado às 16h17

A modelo Kendall Jenner (27) está sendo cancelada pela internet após ser vista usando uma vaga de deficiente no estacionamento da academia que vai. De fato, ela não é deficiente e não deveria estar usando a vaga especial.

No início de semana, Kendall foi pega estacionando seu carro de luxo, uma Land Rover Defender, que está avaliada em cerca de US$99 mil, no estacionamento da academia das celebridades, a “Hot Pilates”.

A morena entrou no estabelecimento e saiu depois de uma hora. Não havia nenhum indicador no carro que permitisse Kendall de usar a vaga para deficientes. Além disso, nos Estados Unidos, é ilegal ocupar esses lugares, que são criados para aprimorar o acesso de pessoas com capacidades limitadas.

No estado da Califórnia, onde a modelo mora, a punição para este delito são multas de até US$1 mil, podendo até haver uma cassação da carteira de habilitação da pessoa que cometê-los. O pior de tudo é que não é a primeira vez que ela é pega fazendo isso.

É exatamente devido à recorrência do problema, que ela está sendo duramente criticada pelos internautas. A internet está acusando a famosa de se aproveitar de seu status para “fazer o que quiser”, até mesmo debochando das leis.

Kim e Khloé Kardashian mostram fotos adolescentes para comemorar aniversário de Kendall Jenner

Khloé Kardashian e Kim Kardashian decidiram resgatar registros antigos com a modelo ainda bebê para celebrar a chegada de seus 27 anos. "Feliz aniversário, Kendall Jenner! Eu te amo para todo o sempre! Sempre a voz da razão e aquela que vai me dar um cheque de realidade quando ninguém mais fala a verdade! Estou sempre tão orgulhosa de você por seguir sua verdade e, meu Deus, você é tão linda por dentro e por fora. Feliz aniversário, irmã", escreveu Kim.

Enquanto Khloé apostou em um textão lindo, cheio de emoção, para parabenizar a irmã. "O meu primeiro bebê, feliz aniversário . Kendall, você é quem roubou meu coração e me fez me apaixonar de mais maneiras do que eu sabia ser possível. Você é quem me ensinou responsabilidade, paciência, amor incondicional e compaixão. Você é uma das pessoas mais gentis e puras que já conheci. Você sente profundamente. Você dá tudo de si para quem você ama", dizia uma parte.