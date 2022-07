Kelly Key se pronuncia sobre batom que emagrece: ''Primeira e última vez que falo sobre isso''

A cantora Kelly Key se pronunciou sobre vídeo de batom milagroso que viralizou nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 31/07/2022, às 17h34

Há alguns anos Kelly Key (39) gravou um vídeo fazendo publicidade de um batom que prometia a perda de peso. Nos últimos dias o vídeo voltou a aparecer nas redes sociais e acabou viralizou.

De volta a polêmica, a cantora usou as redes sociais para se explicar e falar sobre o que ela chamou de erro.

"Quem nunca cometeu erros que atire a primeira pedra, né? Até a gente encontrar um método que dê certo... Só quem luta contra a balança sabe o tanto que a gente tenta, luta, experimenta, e a gente adoraria um milagre. Mas até a gente chegar em um nível de maturidade e entender que de fato não existe milagre, a gente passa por alguns caminhos", disse.

No vídeo da publicidade, a artista firma que perdeu "medidas e uns quilinhos" com o tal o produto. "Sabem que eu só indico o que comprovo com resultados. Já perdi medidas e uns quilinhos. Ele melhora o metabolismo e auxilia na redução do apetite. Mas você vai perguntar: 'Poxa, Kelly, um batom faz isso tudo?' Faz, sim", contou.

Pelos stories, ela seguiu se explicando. "Apesar de eu nunca ter feito uma publicidade direta, foi feito um contato para que eu fizesse um experimento do produto e desse um depoimento interno que acabou viralizando. Por mais que tenha três anos que isso aconteceu, vira e mexe as pessoas voltam a falar como se fosse algo recente".

E completou. "E vocês que me acompanham todos os dias sabem que eu me esforço, tenho questões hormonais e falo sobre isso abertamente. Mas, como qualquer ser humano, sou falha e esse tipo de coisa pode acontecer, inclusive se tornou questão judicial. Também fui enganada", declarou ela.

"A verdade é que para que a gente tenha perda de peso sustentável, o melhor é fazer o que eu compartilho todos os dias: dieta, treino. Depois desse episódio, me tornei muito mais seletiva", afirmou.

Por fim, Kelly Key deu um ponto final no assunto. "Então, devo esse pedido de desculpas a vocês. Mas já adianto que vai ser a primeira e última vez que vou falar sobre isso", concluiu.

