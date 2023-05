Kelly Key reclama do marido e faz desabafo: ''Não me escuta mais''

Em vídeo, Kelly Key faz reclamações sobre a convivência com o marido e surpreende; veja

A cantora Kelly Key (40) resolveu reclamar do marido, o empresário Mico Freitas (42), de uma forma bem diferente e cheia de humor. Nesta sexta-feira, 05, a famosa compartilhou um vídeo com fotos do amado ainda criança e fez piada com a situação com ele.

"Assista até o final e depois comenta aqui rs", avisou a musa fitness ao publicar o compilado de lembranças do esposo.

No vídeo, além de mostrar os registros fofos de Mico, Kelly Key foi falando que ele não a escuta mais, a chama de chata e outros problemas comuns entre os casais. Por fim, a artista brincou que não tem com devolver para a sogra o esposo.

Nos comentários, os internautas se divertiram e até se identificaram. "Vou fazer para o meu marido também", disseram. "Perdi o respeito também", riu outra da situação.

Veja o vídeo de Kelly Key para o marido:

Kelly Key fala sobre dificuldades no casamento: "Altos e baixos"

Kelly Key comemorou 19 anos de casada e compartilhou um pouco da história da união com Mico Freitas.

Ela relembrou os desafios que enfrentou ao lado do marido e agradeceu a todos que fizeram parte da história do casal, que vive um relacionamento aberto.

"Ao longo desse tempo, aprendemos que o amor, o respeito e a admiração são o alicerce da nossa relação, e somos gratos por ter um ao outro para caminhar juntos nesta jornada. [...] Aprendemos a nos comunicar melhor, a apoiar um ao outro, termos os mesmos objetivos, seguindo na mesma direção, afinal, nos vemos como uma equipe!", disse.

A cantora também contou como o casal aprendeu a se comunicar ao longo de duas décadas juntos: "Passamos por altos e baixos, mas sempre um ao lado do outro, enfrentando os desafios de mãos dadas. Respeitamos nossas diferenças e aprendemos a apreciar as pequenas coisas do dia a dia".

Por fim, ela falou dos filhos com Mico, seus "tesouros". "Nossos bem mais preciosos! Nossa maior fonte de felicidade e orgulho. [...] Ao longo destes anos superamos muitos desafios (vocês nem imaginam quantos), mas sempre encontramos uma maneira de nos apoiar e nos manter fortes. Agradecemos a Deus por nos dar um ao outro e por nos permitir viver uma vida plena e feliz".