Filha de Kelly Key fala sobre namoro discreto: "Sem dar satisfações"

Filha de Kelly Key e Latino disse que acha o namorado não é 'figura pública' e o respeita por isso

Suzanna Freitas (22) falou um pouco sobre sua vida amorosa em conversa com os seguidores nas redes sociais.

A filha de Kelly Key (39) e Latino (49), assumiu o namoro com Luis Henrique no final de 2021 e raramente posta fotos com ele. "Por que você quase não expõe seu relacionamento?", quis saber um fã.

"Acho que tudo fica mais saudável, sabe? Fora que ele e eu nos sentimos mais confortáveis assim. Vivendo, curtindo, sem dar muitas satisfações. Posto apenas o básico mesmo. Fora que ele não é figura pública e eu respeito o espaço dele", explicou Suzanna.

Outra pessoa comentou que ela anda sumida das redes. "Estou mesmo! Na verdade, ando tenso muitas crises de ansiedade e não tenho conseguido em concentrar em muitas coisas. Mas tem um motivo pra isso. Quando tudo se concretizar da maneira correta, prometo que conto para vocês", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Suzanna Freitas (@suzannafreitas)

Kelly Key recebe pergunta sobre gravidez e se assusta

Kelly Key abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, respondeu os seguidores e se surpreendeu ao receber um questionamento inusitado sobre uma suposta gravidez.

Na mensagem, o fã dizia: "Quando o seu bebê vai nascer?". Assustada, a artista brincou com a situação: "Ela é Marcia Sensitiva ela. O que vocês estão sabendo que eu não sei?", questionou.

Logo em seguida, a cantora revelou o seu maior defeito e qualidade como mãe. "A minha principal qualidade é o meu principal defeito: eu sou pau pra qualquer obra. E isso mima né", disse.

Ela também comentou sobre o que a levou a desisistir da vida de shows.

"Já fiquei várias noites sem dormir, e foi o que me fez repensar sobre turnê de shows, e tudo mais. Acredito que disso surgiram algumas questões de saúde, né. Então por isso que decidi que ficaria mais em casa, me dedicando a um trabalho que me desse rotina, porque uma noite de sono perdida você nunca mais recupera, e eu perdi foi várias", falou.