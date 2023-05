Kelly Key se emociona ao passar comemoração do dia das mães na escola do filho

Cantora Kelly Key mostrou os presentes feitos pelo filho Artur e o dia especial na escola dele

A cantora Kelly Key compartilhou alguns cliques de um momento mãe e filho na escola do Artur, de 6 anos. Eles comemoraram antecipadamente o dia das mães, que ocorrerá no dia 14 de maio.

Em selfies com o pequeno e fotos dos presentes customizados por ele, ela escreveu: "Dia da mãe na escola. Nada como celebrar o Dia das Mães em grande estilo! A homenagem na escola foi incrível… Emocionante (porque sou dessas que chora mesmo… E não me seguro não!) Foi emocionante participar das atividades ao lado dele e ver o quanto ele se diverte e curte me ver ali o prestigiando".

"Agradeço a Deus por ser mãe e por ter a oportunidade de ver meus filhos crescerem e se desenvolverem. Cada um deles em sua deliciosa fase da vida! Que o amor e a cumplicidade que vivemos hoje possam ser fortalecidos cada vez mais", falou sobre Jaime e Suzanna.

Relacionamento com Mico Freitas

Em uma postagem, Kelly Keycontou sua história com o maridoMico Freitas. "Há muitos anos, em uma manhã em Angola, dois jovens se conheceram no aeroporto de Luanda. Ela, uma jovem cantora que estava animada com a oportunidade de conhecer um novo país e um novo público. Ele, um estudante que se esforçava para se destacar em seus estudos. Quando soube que a cantora viria para sua cidade, ficou animado com a possibilidade de fazer parte deste evento", contou.



"A cantora desembarcou e no corre corre com as bagagens e saída do aeroporto para entrar no carro que a esperava, ficou surpresa com o jovem estudante que a recepcionou juntamente com outros integrantes da equipe que organizava o evento. 5 dias se passaram, o show aconteceu e foi um sucesso. Ao longo da estadia, eles perceberam que tinham muitas coisas em comum ao longo nas noites que atravessavam conversando. Trocaram o primeiro beijo no último dia!", contou.

"Apesar de viverem em continentes diferentes, eles decidiram que iriam se esforçar para manter o contato à distância. Durante 15 dias trocaram telefonemas. Eles se apaixonaram cada vez mais e, finalmente, decidiram se reencontrar pessoalmente. Ele comprou uma passagem de avião, atravessou o oceano para para esse reencontro e 'nunca mais voltou'!", escreveu a cantora.



"Essa história faz 21 anos, o casal continua junto e feliz apesar de todos os altos e baixos! Eles se casaram 2 anos após se conhecerem e aprenderam que o casamento não é fácil, mas que vale a pena o esforço. Também foram abençoados com 3 filhos maravilhosos… Passaram por muitas mudanças em suas vidas, mas sempre encontraram uma maneira de se adaptar e seguir em frente juntos", concluiu.