Katy Perry reage a momento engraçado durante a coroação de rei Charles III

Katy respondeu o que achou sobre o vídeo em que aparece perdida durante a coroação do rei Charles III, que virou meme nas redes

Katy Perry (38) falou sobre o viral que se tornou sua presença na coroação do rei Charles III (74), que ocorreu no dia 6 de maio. Em entrevista ao Entertainment Tonight, no último domingo, 14, a cantora deu uma resposta positiva aos memes feitos durante o evento.

Durante a coroação, a cantora, que foi uma das convidadas da cerimônia, se perdeu e demorou um bom tempo para encontrar seu lugar na plateia. No vídeo que viralizou na internet, é possível ver a cantora passando pelo pequeno perrengue e que o chapéu usado pela artista dificultou ainda mais a procura.

"Gostaria que todos soubesse que sou grata por sua preocupação, mas eu achei meu assento", brincou a diva pop. A estrela também pontuou que não ficou chateada com os memes, segundo ela, este tipo de conteúdo a agrada:

"Os memes estão por ai 'memezando' e eu amo isso", disse ela se referindo a expressão inglesa usada para algo bobo ou engraçado é dito. "Quando você para os lados por 15 segundos, de repente, a internet dominou tudo", finalizou Katy.

Na ocasião Katy resolveu apostar em um look no tom lilás para prestigiar o Rei Charles III. A cantora vestia um conjunto composto por um blazer de mangas curtas, saia até o comprimento do joelho e um grande chapéu redondo preso em seu penteado. A famosa combinou o look com luvas no mesmo tom das peças principais e também usou acessórios na cor prata.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KATY PERRY (@katyperry)

Shakira lança música ao lado dos filhos

Nesta segunda-feira, 15, a cantora colombiana Shakira (46) lançou uma nova música mais que especial! Em seu perfil oficial no Instagram, a colombiana decidiu emocionar seus seguidores ao revelar como foram os processos musicais dos filhos: “Neste ano Milan escreveu canções que me fizeram chorar de emoção e Sasha passou horas ao piano, descobrindo a sua voz. Ambos compartilharam ao meu lado no estúdio e ao ouvir esta música dedicada a eles, eles me pediram para participar”, começou Shakira.