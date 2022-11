Karoline Lima revela crush em sertanejo e cobra: ‘Porque não chegou?’

Influenciadora Karoline Lima participa do podcast PodCats e revela crush em sertanejo que queria ficar com ela

Nesta segunda-feira, 21, a influenciadora Karoline Lima (26) participou do episódio do podcast PodCats, e comentou sobre seu interesse no sertanejo Rodolffo (34), depois de descobrir que o cantor teria interesse nela.

Lucas Guimarães revelou para a influenciadora que Rodolffo queria ficar com ela durante uma festa. Ao descobrir as intenções do sertanejo, a loira disparou: “E porque ele não chegou?”, deixando claro que aceitaria.

Além disso, enquanto conversava com os apresentadores do programa, a cearense falou sobre algumas dificuldades que teve na vida como mulher nordestina. “O que me faz o que sou hoje não é necessariamente de onde eu vi, mas a gente tem que provar muita coisa por ser mulher. Eu poderia ser de qualquer lugar e as minhas dificuldades como mulher seriam as mesmas”, disse.

“Esse é o grande ponto, de não se deixar cair num nicho. Tenho que me provar muito. Mas é claro que ser nordestina carrega um peso, temos que nos provar muito para se validar. Vemos tantas pessoas do Nordeste que estão arrasando, mas ainda não têm espaço. Mas muitas das dificuldades que tive e tenho até hoje e que me tiram do sério é por ser mulher”, completou.

Veja a entrevista completa de Karoline Lima para o podcast PodCats:



Affair com Gui Araújo

Separada do jogador Éder Militão, Karoline Lima está curtindo a vida de solteira e na última quarta-feira, 16, ela aproveitou para contar os detalhes do affair que vive com o ex-participante de 'A Fazenda', Gui Araújo (35).

A influenciadora digital negou o envolvimento e foi direta em relação ao romance, mas deixou claro que os dois não tem nada sério: "Já estão arrumando casinho pra mim? Não pode mais nem dar um beijinho? Eu vou falar pra vocês, esse caso é antigo viu. Coisa de 2018 quando eu conheci Guilherme. De vez em quando dou uns beijinhos, converso com ele, ele é legal, gente boa e meus amigos gostam dele", contou.