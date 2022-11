Karol Conká curte show com o filho e publica foto rara com o herdeiro

Karol Conká aparece ao lado do filho, Jorge, em um foto raríssima e se declara: “Por ele, eu resisto tudo.”

A rapper Karol Conká (36) resolveu mostrar uma pequena parte da sua vida pessoal e na última segunda-feira, dia 07, compartilhou uma foto raríssima ao lado do filho, Jorge, de 16 anos. A ex-BBB aproveitou que o rapper internacional Travis Scott (31) estava em São Paulo para curtir o show e esse momento especial ao lado do filho, que é um grande fã.

“Ontem levei meu filho para curtir o Primavera Sound São Paulo. Ele é muito fã do Travis Scott. Ver a carinha dele curtindo todo o evento e se jogando na galera na hora do show, não tem preço. Eu amo ser mãe do Jorge, amo a nossa amizade e companheirismo. Por ele, eu resisto tudo”, escreveu ela, se declarando na legenda da publicação.

O filho, que é fruto do antigo relacionamento da cantora com o rapper Gustavo Cadelis, surpreendeu os seguidores da mãe, que ressaltavam nos comentários a beleza do menino: “Mamacita esse útero é banhado a ouro mulher?”, “Seu filho tá solteiro, mamacita?” e “Karol Conka vulgo minha sogra.”

Karol Conká roubou a cena durante Prêmio Multishow

Karol também se destacou durante o Prêmio Multishow, mas dessa vez foi pelo visual escolhido para a noite. O visual, inspirado na capa do seu álbum, “Urucum”, contava com um vestido laranja, com muitos recortes geométricos e detalhes de argolas prateadas nas costas e na barriga, além de escolher um scarpin bege e brincos minimalistas para compor o look.