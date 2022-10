Com vestido laranja cheio de recortes, Karol Conká rouba a cena no Prêmio Multishow

Karol Conka usou vestido cheio de recortes inspirado na capa do seu álbum ‘Urucum’ para Prêmio Multishow

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 18h26

A cantora Karol Conká (36) esteve presente no Prêmio Multishow, que aconteceu na noite da última terça-feira, dia 18, e roubou a cena com o look escolhido para o evento. Karol escolheu um vestido laranja, com muitos recortes geométricos e detalhes de argolas prateadas nas costas e na barriga, além de escolher um scarpin bege e brincos minimalistas para compor o look.

Seu visual foi inspirado na capa do seu álbum, “Urucum”, que concorreu ao prêmio na categoria “Capa do Ano”. Karol publicou um vídeo mostrando a produção da noite e agradeceu pela indicação: “Feliz em ter concorrido na categoria “capa do ano” com Urucum, meu último álbum que tem uma importância enorme na minha vida…Obrigada aos meus fãs e todos os envolvidos nesse processo, que continuaram ao meu lado me dando forças pra continuar na minha subida.”

Priscilla Alcantara ousa no look do Prêmio Multishow

Quem também ousou no look escolhido para a premiação foi Priscilla Alcântara (24). A cantora escolheu um vestido preto todo transparente, com detalhes de plumas nas mangas e muitas aplicações em brilho. Por baixo do vestido, um conjunto de top e hot pants foi escolhido para compor o visual.

Durante a premiação, Priscilla Alcântara também apresentou a música Sobrevivi no palco do Prêmio Multishow. Priscilla ainda trocou de visual durante o prêmio e escolheu um vestido cheio de brilhos mini, preto, de um obro só e uma bota com cano longuíssimo para subir ao palco.