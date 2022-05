Karina Bacchi desmente rumores de que lê a bíblia durante 10 horas por dia

Após o fim do casamento, Karina Bacchi rompe o silêncio sobre boatos de sua rotina

CARAS Digital Publicado em 21/05/2022, às 14h59

A apresentadora Karina Bacchi fez uma reflexão sobre a religião ao desmentir boatos sobre sua vida pessoal. Após se separar de Amaury Nunes, ela foi alvo de rumores de que estava a bíblia durante 10 horas por dia. Assim, ela fez questão de desmentir o boato com uma reflexão nas redes sociais.

"Viver a vontade de Deus não está em quanto tempo lemos a Bíblia diariamente. Quem me dera ter tempo para ler a bússola da vida 10 horas por dia. Essa não é minha rotina, mesmo acordando antes do sol nascer para fazer meu devocional antes de acordar meu filho. Arrumá-lo, dar café, levá-lo e buscá-lo na escola. Almoçar em família, gravar meus vídeos, administrar a casa, trabalhar fora", disse ela no Instagram.

Então, ela completou: "Ser cristã não é sobre o 'tempo de Bíblia' que dedicamos e sim o quanto a compreendemos e colocamos em prática em nosso cotidiano. Não importa se você lê a Bíblia 10 minutos ou 10 horas por dia. Importa sim o quanto a vivencia. 24 horas seria o ideal".

Veja o post de Karina Bacchi sobre a religião: