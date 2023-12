Jullie Dutra revela ‘pedição de pix' após ganhar ‘Quem quer ser um milionário’

Jullie Dutra desabafa sobre pedidos por dinheiro e detalha seus planos após conquistar primeiro milhão no 'Quem Quer Ser um Milionário?'

Jullie Dutra se tornou a primeira pessoa a ganhar o quadro ‘Quem quer ser um milionário’, no programa ‘Domingão com Huck’. Agora milionária, a jornalista expôs uma realidade desconfortável durante sua participação no ‘Mais Você' desta quinta-feira, 14: ela está recebendo muitos pedidos de ajuda financeira desde que faturou o prêmio.

A revelação aconteceu durante um bate-papo descontraído com o economista e ex-participante do 'Big Brother Brasil’, Gil do Vigor, que dá dicas financeiras no programa matinal de Ana Maria Braga. Ao ser questionada sobre seus primeiros dias como milionária, Jullie foi sincera: “Pedição de dinheiro, pedindo PIX”, ela revelou a situação desconfortável.

A jornalista aproveitou a oportunidade para pedir alguns conselhos ao vigoroso: “E eu louca aqui querendo dicas do Gil para investir", ela brincou com os pedidos de dinheiro. O economista revelou que a confusão é comum: “Quando a gente pega um dinheiro desse, normalmente a gente não sabe muito bem o que fazer”, disse.

“Ela tem alguns planos, mas se você não tem conhecimento para investir, tem a renda fixa para você colocar para o seu dinheiro não perder o valor, para você não se lascar. Converse com o gerente do banco e pergunte quais linhas que tem (...). Vai se formar um perfil de crédito para ela, agora que ela vai ser investidora”, o economista ensinou.

Jullie agradeceu os conselhos financeiros do ex-brother: "Eu já tenho alguns investimentos em renda fixa e eu sou como o Gil, eu sou pé no chão. Acho que quando tem uma proposta muito extraordinária, acho que lá na frente a gente pode se lascar. Prefiro ir comendo pelas beiradas e ir entendendo melhor”, disse a jornalista.

Dicas de milhões 🌽🌽🌽@GilDoVigor muito obrigada pelos seus ensinamentos no programa hoje ❤️



E não vale só pra mim não, hein!? Você que quer investir seu dinheiro, se liga nessa dica de ouro 🏅 pic.twitter.com/X1EzyDFJ6y — Jullie Dutra (@julliedutra) December 14, 2023

Vale mencionar que Jullie já revelou quais são seus planos para usar seu primeiro milhão. Em entrevista ao jornal ‘Estadão’, ela contou que pretende investir a bolada em um imóvel para sua família, além de focar nos estudos para realizar o sonho de se tornar diplomata; confira em detalhes quais são os planos da nova milionária.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)

Jullie Dutra enfrentou diversas perdas:

Jullie Dutra ganhou os holofotes após se tornar milionária no programa de Luciano Huck. Ela nasceu em Limoeiro e foi criada em João Alfredo, Pernambuco, é formada em jornalismo e é CEO de uma agência de comunicação, e tem o sonho de ser diplomata e estuda para isso. Órfã de pai e mãe, Jullie tem uma filha de 3 anos, Maria Helena, diagnosticada no espectro autista.

Durante o programa, Jullie se emocionou ao lembrar as perdas mais sofridas da sua vida. "Eu tinha 5 anos quando meu pai foi assassinado. Mas tenho flashes dele. Lembro dele com muito carinho e sou muito grata", disse a jornalista, que também chegou a fazer um semestre de medicina no exterior, mas acabou desistindo da graduação.