Juliette pede desculpas após post polêmico sobre turnê: "Tweet inoportuno e equivocado"

Juliette foi criticada após anunciar a turnê 'Ciclone', em Porto Alegre, que foi atingido por fortes chuvas no começo do mês

A cantora e ex-BBB Juliette usou sua conta oficial no "X", o antigo Twitter, para pedir desculpas após a polêmica envolvendo sua postagem sobre a turnê 'Ciclone', em Porto Alegre.

Nesta quarta-feira, 20, a campeã do BBB 21, da TV Globo, fez um tweet para anunciar aos fãs a data que sua turnê vai passar no Rio Grande do Sul, mas acabou recebendo muitas críticas, já que recentemente o Estado foi atingido por fortes chuvas.

"Cadê os meus amores de Porto Alegre??? Dia 14/10 eu tô chegando com a turnê CICLONE e eu quero todo mundo lá!! Vai ser lindo!!", escreveu ela na rede social. Rapidamente os internautas alertaram a cantora. "Mulher, troca esse nome", disse uma usuária. "Não pode existir momento pior para uma turnê com esse nome passar pelo Rio Grande do Sul", lamentou outro. "Tá de sacanagem", detonou outro.

Post de Juliette sobre a turnê - Reprodução/X

Após a repercussão negativa, Juliette retornou ao "X" e pediu desculpas "pelo tweet inoportuno e equivocado" sobre sua turnê. "Aprendi em minha vida que ser nobre é reconhecer nossos próprios erros. Então, peço profundas e sinceras desculpas pelo tweet inoportuno e equivocado sobre a minha turnê no Sul. Medidas estão sendo tomadas para que esse erro não aconteça novamente", escreveu a artista.

O Estado foi atingido por um ciclone no começo do mês, e as fortes chuvas causaram muita destruição e mortes. Segundo o balanço divulgado pela Defesa Civil do RS nesta última terça-feira, 19, até o momento, 359.893 pessoas foram atingidas pelas chuvas intensas, e 49 pessoas morreram. Foram resgatadas 3.130 pessoas, 21.095 continuam desalojados, 755 desabrigados e 47 municípios decretaram situação de emergência ou estado de calamidade.

Confira:

Aprendi em minha vida que ser nobre é reconhecer nossos próprios erros. Então, peço profundas e sinceras desculpas pelo tweet inoportuno e equivocado sobre a minha turnê no Sul. Medidas estão sendo tomadas para que esse erro não aconteça novamente. — Juliette (@juliette) September 20, 2023

