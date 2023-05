Juliane Araújo celebra presença em Cannes e entrega bastidores: 'Muito trabalho'

Em entrevista à CARAS Brasil, Juliane Araújo falou sobre estreia em Cannes e entregou bastidores do evento

A atriz Juliane Araújo marcou presença no Festival de Cinema de Cannes de 2023 com a estreia de seu novo curta-metragem, Travessia. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista falou sobre o filme que assina roteiro, produção, assistência de direção e ainda protagoniza, além de celebrar a presença no festival e entregar bastidores do evento.

"Tudo tem acontecido de uma maneira encantadora, o Festival de Cannes é um dos festivais de cinema mais importantes do mundo, estar aqui ampliou minha visão para muitas possibilidades, foram muitos encontros com cineastas, criativos, trabalhadores do cinema do mundo inteiro. Tenho assistido de 2 a 3 filmes por dia, fora o tempo que passo conhecendo os espaços de cada país no Pavilhão internacional.", compartilhou a atriz sobre o Festival de Cannes .

"Estão sendo dias bem intensos, de muito trabalho, mas estou muito alegre de estar aqui representando meu filme e todos os profissionais incríveis e talentosos que acreditaram nesse projeto", comentou. Juliane Araújo ainda destacou que encontrou vários ídolos durante a passagem pela passarela mais famosa do cinema: "O tapete vermelho é, também, um símbolo muito antigo - de séculos antes de Cristo, e que se perpetuou nos grandes eventos por todo o mundo. E aí de repente eu passo por ele e vejo um artista, um diretor que acompanhei ao longo da vida, é muito divertido.".

