Deslumbrante, Dandara Mariana rouba a cena ao apostar em vestido vermelho: ''Impecável''

Atriz Dandara Mariana, que viveu Talita em 'Travessia', surge com produção impecável para o Festival de Cannes e pulseira luxuosa

A atriz Dandara Mariana (35) chamou atenção dos seguidores nas redes sociais ao exibir a produção impecável para o Festival de Cannes, na França!

Em seu perfil no Instagram, a artista que viveu a personagem Talita na novela Travessia, de Gloria Perez, compartilhou uma sequência de fotos em que aparece deslumbrante com um vestido longo tomara que caia para a ocasião, que aconteceu no último sábado, 20.

Nas imagens, a famosa mostrou detalhes do look do estilista Reinaldo Lourenço, com joias douradas brilhantes e uma pulseira avaliada em R$ 38.850. Com os cabelos curtinhos trançados, ela ainda escolheu uma sandália combinando com os acessórios.

Os fãs exaltaram a beleza de Dandara e não pouparam elogios. "Minha", babou o namorado, Dhon, nos comentários. "Deusa da beleza", "Impecável", "Lindíssima", "Maravilhosa", "Pegou a beleza do mundo toda pra ela", "Perfeita", "Que diva", disseram.

Confira as fotos de Dandara Mariana:

Dandara Mariana surge em foto rara com o namorado

A atriz Dandara Mariana contou com uma companhia especial na noite de carnaval na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. A estrela foi ao local acompanhada do seu namorado, o rapper e ator Dhonata Augusto, o Dhon. Os dois trocaram olhares apaixonados ao posarem juntos em um camarote na noite de folia.

No dia anterior, Dandara Mariana desfilou como musa da escola de samba Salgueiro e atraiu todos os olhares. A estrela usou uma fantasia representando o mito de Leviatã e mostrou o seu samba no pé com o look sofisticado e ousado.

Recentemente, a atriz contou que conheceu o namorado nos bastidores da série Encantado's, do Globoplay, na qual os dois atuaram. “Conheci Dhon e o trabalho dele como rapper através de Encantado's. De fato, ele é um encanto! A gente foi se aproximando, percebendo um monte de afinidades e se apaixonou. Antes mesmo de começarmos a gravar a série, já estávamos namorando”, disse ela ao Jornal Extra.