Dandara Mariana surge em foto rara com o namorado, Dhon, em noite de carnaval

Dandara Mariana curte a companhia do namorado, o rapper e ator Dhon, em noite de carnaval na Sapucaí

A atriz Dandara Mariana contou com uma companhia especial na noite de carnaval na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. A estrela foi ao local acompanhada do seu namorado, o rapper e ator Dhonata Augusto, o Dhon. Os dois trocaram olhares apaixonados ao posarem juntos em um camarote na noite de folia na última segunda-feira, 20.

No dia anterior, Dandara Mariana desfilou como musa da escola de samba Salgueiro e atraiu todos os olhares. A estrela usou uma fantasia representando o mito de Leviatã e mostrou o seu samba no pé com o look sofisticado e ousado.

Recentemente, a atriz contou que conheceu o namorado nos bastidores da série Encantado's, do Globoplay, na qual os dois atuaram. “Conheci Dhon e o trabalho dele como rapper através de Encantado's. De fato, ele é um encanto! A gente foi se aproximando, percebendo um monte de afinidades e se apaixonou. Antes mesmo de começarmos a gravar a série, já estávamos namorando”, disse ela ao Jornal Extra, e completou com elogios para o amado. “Dhon é bom ator demais! Ele é incrível, um cara realmente especial. É compreensivo, não julga nada nem ninguém, é concentrado, atencioso, verdadeiro, não força a barra, é maduro, feminista... Joga junto, sabe? Um companheiraço”.

Atualmente, Dandara Mariana interpreta a personagem Talita na novela Travessia, da Globo.

Fotos: Adão / AgNews