Júlia Pereira entrega emoção de estar com Rihanna no Super Bowl: 'Espetáculo'

Júlia Pereira assistiu de pertinho a final do Super Bowl e ficou impressionada com o show de Rihanna

A modelo e apresentadora Júlia Pereira (35) foi uma das brasileiras que esteve presente na final do Super Bowl no último mês. A famosa viu de pertinho todos os detalhes da competição norte-americana e ficou impressionada com a superprodução do show da cantora Rihanna.

Em conversa com a CARAS Digital, a famosa comentou detalhes sobre o evento, que é um dos mais esperados entre os amantes de futebol americano. Júlia destacou que o show da diva pop foi um verdadeiro espetáculo.

"Foi incrível poder vivenciar de perto esse evento, que é um dos mais esperados do EUA e poder acompanhar tudo ao vivo é sem palavras, mesmo com torcidas diferentes, todos estavam super se respeitando e curtindo esse momento juntos. O show da Rihanna também foi sensacional e foi emocionante ver ela grávida e dando aquele espetáculo em cima do palco, estou impressionada ", contou ela.

E o show de Rihanna não foi o único momento especial da viagem de Júlia para os Estados Unidos. Na mesma semana ela teve um encontro de pertinho com o ator e político Arnold Schwarzenegger.

"Tive um grande prazer em conhecer o Schwarzenegger. Eu estava hospedada em um hotel em Santa Monica e pelo o que me informaram, ele sempre toma café da manhã lá no hotel e por muita coincidência, ele estava ao meu lado. Quando eu vi, sem dúvidas quis tietar e ele foi muito simpático, fiquei mais fã ainda pela forma como me ‘atendeu'" , relembrou.

Julia e Arnold Schwarzenegger em Miami (Foto: Arquivo Pessoal)

JULIA ABRIU INTIMIDADE E FALOU SOBRE LADO PESSOAL

Para quem não sabe, Julia é esposa do herdeiro da Rede TV!, o empresário Amilcare Dallevo Neto. Os dois estão juntos desde 2016, mas apenas em 2019 decidiram oficializar a união. Em 2020, os dois tiveram a primeira filha do casamento, a pequena Suzanne.

Depois de passar anos morando fora e trabalhando bastante em campanhas internacionais, a modelo agora se vê em uma vida mais tranquila ao lado de sua família. Ela contou que a chegada de Suzanne fez ela desacelerar.

"Com a maternidade eu aprendi mais a ter rotina, essa loucura de não saber o que iria acontecer no dia seguinte, receber ligações do nada com trabalhos que simplesmente apareciam de última hora e eu tinha que ir para outro país ou estado, acabou", disse ela.

E completou: "Percebi que agora tenho uma pessoa que depende de mim, então não tem mais como eu simplesmente fazer as malas e do nada e ir viajar. Graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio que me ajuda bastante e consigo trabalhar. Fico muito feliz, porque eu amo o meu trabalho, sempre gostei de estar bem ativa, sabe? E hoje em dia consigo conciliar bem".