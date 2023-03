Atualidades / Amor

Julia Dalavia curte passeio no shopping com seu namorado, João Vithor Oliveira

Com um tampão no olho, Julia Dalavia aproveita a companhia do namorado, o ator João Vithor Oliveira, no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 06/03/2023, às 22h17

Julia Dalavia e João Vithor Oliveira - Fotos: Adão / AgNews