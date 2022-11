Juju Salimeni vibra com vitória do namorado em competição: ''Muito orgulho''

Apresentadora JujuSalimeni comemorou vitória do namorado, Diogo Basa, em competição de fisiculturismo

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 08h35

A apresentadora Juju Salimeni () comemorou mais uma conquista do namorado, o empresário Diogo Basa (27), no mundo do fisiculturismo. Neste domingo, 06, ela mostrou que foi prestigiar o amado em uma competição.

Em sua rede social, a ex-panicat compartilhou fotos do momento em que o atleta subiu ao palco para exibir seu shape musculoso e acabou levando até troféus pelo seu desempenho nos últimos meses para construir seu corpo sarado.

"Parabéns meu amor! Tenho muito orgulho da sua disciplina, dedicação e comprometimento com tudo que você faz! O resultado não poderia ser outro: campeão overall! Estarei sempre aqui pra te apoiar e comemorar! Te amo muito", declarou-se a musa fitness.

Ainda recentemente, Juju Salimeni respondeu a uma pergunta que estava recebendo com frequência sobre o namorado: se ela banca ele. Sincera, ela logo contou qual é a situação deles, já ele se mudou para sua mansão mesmo antes de completarem um ano de relacionamento.

"Nenhum dos dois depende do outro financeiramente e graças a Deus podemos ter uma vida muito confortável, dividindo tudo. Uma relação onde não existe dependência financeira é uma das mais genuínas que existe", disparou a famosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Salimeni 💖 (@jujusalimeni)

Juju Salimeni revela se usa anabolizantes para manter corpaço musculoso

A apresentadora Juju Salimeni falou sobre o uso de anabolizantes. Em sua rede social, ela abriu uma caixinha de perguntas e acabou recebendo um questionamento sobre utilizar os hormônios para ficar "grande".

"A pergunta correta seria: você faz uso de esteroides anabolizantes para ganho de massa muscular? E eu to te responder: faço acompanhamento com médico endocrinologista que regula toda a minha parte hormonal para que eu chegue nos meus objetivos estéticos com saúde. Sem hormônios corretamente alinhados você não ganha músculos nem emagrece", falou sobre o seu caso.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!