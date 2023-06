Juju Salimeni dá opinião sobre traição de Neymar: 'Mulherada perdoa pobre'

Após traição de Neymar ser confirmada, Juju Salimeni dá opinião polêmica sobre o caso

A apresentadora Juju Salimeni deu sua opinião sobre a traição do jogador Neymar. Após ele pedir perdão e assumir a "pulada de cerca" do relacionamento com Bruna Biancardi, que está grávida dele, a internet não falou em outra coisa a não ser no assunto. A ex-panicat então foi questionada e falou o que acha da situação.

Usando um filtro de palhaço, a musa fitness disse o que pensa. Com frequência, Juju Salimeni fala para suas seguidoras que nunca perdoaria uma traição e que ela não conseguiria conviver com isso. Dessa vez, não foi diferente, ela compartilhou sua opinião.

"Oxe, a mulherada por aí perdoa traição de macho pobre, sem ter onde cair morto e de beleza duvidosa...", deu risada. "Querem criticar a menina por perdoar ele? Brincadeiras a parte, não entendo o motivo de tanto espanto!", escreveu.

Em seguida, a famosa comentou que muita gente faz o mesmo por aí. "O que ele faz é exatamente igual ao que milhões de homens fazem, a diferença é que não são famosos como e acabam não sendo expostos. As pessoas são muito hipócritas", declarou.

No último fim de semana, saiu a notícia de que Neymar teria traído a namorada grávida na véspera do Dia dos Namorados. Após a grande repercussão, o jogador resolveu admitir e pedir perdão para Bruna Biancardi publicamente nesta quarta-feira, 21.

TEM MAIS?

Mais capítulos da novela de Neymar e sua traição seguem sendo adicionados a todo momento! Na tarde desta quarta-feira (21), o jornalista Leo Dias recebeu uma mensagem da amante do craque Fernanda Campos durante o ao vivo do programa Fofocalizando (SBT).

A influenciadora entrou em contato com o colunista por meio de um aplicativo de mensagens e disse que ainda vai se pronunciar oficialmente em seu Instagram. Porém, sua conta foi derrubada pela gestão americana da rede social.

Até lá, ele segue fazendo pequenas revelações e uma delas ela já fez ao Leo Dias. Exclusivamente, a ruiva contou que não é a única mulher que teve um caso com Neymar Jr. durante o namoro do craque com Bruna Biancardi, que está grávida do segundo filho do jogador.