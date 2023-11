Jovem que descobriu gravidez de quíntuplos perde os bebês: "Momento delicado"

Jovem que descobriu gravidez de quíntuplos perde os bebês; em comunicado nas redes sociais, casal também pediu que seguidores não espalhem boatos

A jovem Sara Campos da Silva, de 18 anos, anunciou nesta quinta-feira, 30, que perdeu os cinco bebês que esperava. Em um curto comunicado publicado em seu perfil, ela anunciou a notícia triste para os fãs.

"Nesse momento delicado, viemos por meio desta nota informar que infelizmente a Sara perdeu os quíntuplos, peço encarecidamente a compreensão de todos, e que não veiculem fake news, Sara está em momento delicado, então, por gentileza, pedimos a compreensão de todos", diz a mensagem.

O casal, que era de Nilópolis, na Grande Rio, anunciou a gravidez após passar por uma situação inusitada. A jovem foi ao médico quando foi informada que esperava cinco bebês logo em sua primeira gravidez.

À Globo, Sara Campos contou que ficou em choque e chegou a passar mal ao receber a notícia. “Quando falou que era um, falei ‘pô, é um só’. Aí ele falou dois. Quando foi no terceiro eu já estava passando mal. No quinto eu já não ouvi falar”, explicou ela.

