Jornalista já revelou que Faustão ajudou pai em momento difícil; relembre

Jornalista da Record TV surpreendeu ao falar sobre momento de generosidade de Faustão durante o início da carreira

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, tem histórias marcantes ao longo de sua carreira e uma delas foi revelada pela jornalista Fabíola Reipert, do programa Balanço Geral, da Record TV. Segundo a famosa, ele é um homem muito generoso.

Em 2020, a comandante do quadro A Hora da Venenosa revelou que ela tem uma ligação muito particular com Faustão, devido a uma história que ele protagonizou ao lado de seu pai, Guilherme Reipert. Segundo a moça, o comunicador ajudou seu pai em um momento muito difícil.

"Meu pai recebeu o salário do mês, foi ao banco e sacou o dinheiro. Antigamente, era diferente. Um ladrão viu e o seguiu. Meu pai entrou numa loja para revelar filme de máquina e, quando saiu, roubaram o dinheiro dele", contou.

Ela disse que a situação deixou o pai preocupado e muito triste, mas no dia seguinte ele foi surpreendido por uma atitude nobre de Faustão: "O Faustão ficou sabendo, juntou todos os funcionários, fizeram uma vaquinha e conseguiram inteirar o valor do salário do meu pai".

Ainda durante o relato, Fabíola aproveitou para elogiar Fausto e confessar que desde que soube da atitude dele, passou a admirá-lo ainda mais. "Olha como ele é generoso. Eu fiquei sabendo disso ontem. Já admirava o Faustão, agora o admiro mais ainda", afirmou.

Passados três anos, Fabíola acabou se encontrando frente a frente com Fausto Silva durante uma entrevista exclusiva para o Domingo Espetacular, da Record. Na ocasião, os dois conversaram sobre a recuperação do apresentador após transplante de coração.

"Na verdade eu já sabia que num dia ia fazer uma cirurgia no coração, mas não sabia que era transplante. Era uma questão de genética. Um cara que nunca fumou, nunca bebeu, e caiu na malha fina. Foi pela genética do lado do meu avô paterno, que faleceu com 40 anos de idade. Eu tive que enfrentar”, disse ele.