Jornalista brasileira abre bastidores de entrevista com protagonista de Barbie: 'Desafio'

Em conversa com a CARAS Brasil, a jornalista Foquinha ainda deu dicas para entrar no estilo Barbie

A jornalista Fernanda Catania (35), mais conhecida na web como Foquinha, contou à CARAS Brasil os bastidores de sua entrevista com Margot Robbie (33), Ryan Gosling (42) e America Ferrera (39), os protagonistas do filme Barbie, que estreou nesta quinta-feira, 20, nos cinemas, e tem criado uma onda rosa entre os fãs da produção.

"Foi a vez que eu fiquei mais animada, ansiosa e nervosa. É o filme do ano", afirma. Foquinha conta que viajou para fazer a entrevista, que teve aproximadamente quatro minutos de duração, e que sentiu o desafio de encontrar curiosidades em tão pouco tempo. Apesar disso, ela ainda saiu da conversa com um presente de Gosling, o intérprete do boneco Ken no filme Barbie .

"Eles contaram uma história de que a Margot costumava dar um presente rosa para o Ryan Gosling praticamente todos os dias [no set de filmagens]. Eu brinquei: 'Ai se quiser me dar um presente também, estamos aí'. Ela ficou meio: 'O que eu respondo agora?' e então o Ryan me deu o óculos rosa que ele estava usando."

A jornalista ainda comenta que precisou pensar nos looks para entrar no universo de Barbie, já que não costuma usar muito a cor rosa em suas composições. Porém, ela afirma que o segredo é juntar seu próprio estilo com o universo do filme e que tons como azul pastel e jeans também são boas apostas para quem pretende se produzir ao ir ver o longa-metragem.

Agora, Foquinha se prepara para um novo momento de sua carreira. Com seu estúdio para gravações finalizado, ela volta com o quadro semanal Foquinha Entrevista também nesta quinta-feira. A jornalista celebra a oportunidade de ter construído um ambiente de trabalho para deixar de trabalhar em casa, e também a possibilidade de receber os mais diversos convidados.

Para o futuro, a comunicadora diz que gostaria de trabalhar de forma mais fixa na televisão, apesar de já ter feito transmissões no Multishow e também ter trabalhado no plantão BBB neste ano. "Quando lancei o canal, foi pensando em levar isso para a TV. [Mas, tem] essa voz da autossabotagem é bem intensa, tento lidar com terapia. Quando se trabalha sozinho, é preciso lidar com as inseguranças."

CONFIRA A ENTREVISTA DE FOQUINHA COM O ELENCO DE BARBIE: