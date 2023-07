Entenda o colar macabro usado por Larissa Manoela em evento da Barbie

Larissa Manoela causou alvoroço na web após surgir com acessório inusitado na pré-estreia do filme Barbie

A atriz Larissa Manoela (22) deu o que falar na noite desta terça-feira, 18, ao usar um colar bastante inusitado para comparecer ao evento de pré-estreia do filme Barbie, que chega aos cinemas nesta quinta-feira, 20. Ao lado do noivo, André Luiz Frambach (26), a artista vestiu um modelito todo rosa e o colar feito de pernas da boneca, o que deixou alguns fãs e internautas intrigados.

Nas redes sociais, muitos chegaram a classificar o acessório como "macabro" e criticaram a escolha de Larissa Manoela para o evento. Em seus Stories a atriz, que protagonizou a novela Além da Ilusão (Globo), explicou o significado do acessório e afirmou que, em breve, seus fãs poderão entender melhor o porquê escolheu usá-lo na ocasião.

"O lookinho dela e o colar polêmico da Penélope, minha próxima personagem no filme Traição Entre Amigas", começou a atriz. "Em breve vocês poderão ver, ela que cria e faz sua própria arte. Não poderia deixar de usar hoje". Na rede social, ela ainda compartilhou uma sequência de fotos ao lado do noivo e exaltou a escolha do look.

Após a repercussão negativa do colar, Larissa Manoela resolveu ignorar as críticas do público e compartilhou fotos em seu perfil oficial do Instagram exibindo ainda mais detalhes da produção para o evento. "Hi Barbie! Pré-estreia Barbie Brasil", disse ela na legenda, ao exibir os registros da noite ao lado de Frambach.

Nos comentários da publicação, os seguidores da artista admiraram o look e deixaram as críticas para trás, elogiando a escolha inusitada de Larissa Manoela. "Eu amei tanto o look de vocês! E cara acredita que eu arrancava as pernas das minhas Barbies para fazer varinha?", aprovou uma fã. "Tão linda", elogiaram outros.

CONFIRA FOTOS DE LARISSA MANOELA NA PRÉ-ESTREIA DO FILME BARBIE: