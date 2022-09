Foquinha avalia sua carreira na internet: “Em constante evolução”

A jornalista e influenciadora Foquinha deu detalhes sobre como vê o seu trabalho no universo das celebridades e também falou sobre o seu lado vaidoso

07/09/2022

A jornalista e influenciadora Fernanda Catania, a Foquinha, começou publicando entrevistas com celebridades na internet em 2015. Hoje com 2 milhões de inscritos no YouTube, a apresentadora comentou sobre sua vida pessoal e profissional em entrevista exclusiva à CARAS Digital.

“Eu sinto que estou aprendendo o tempo todo, em constante evolução. Meu canal mudou muito, comecei fazendo só entrevistas. Hoje ainda faço, mas dei uma pausa por conta da pandemia”, contou Foquinha, que decidiu diminuir o número de entrevistas por conta do cansaço em realizar muitas conversas remotas.

Dentre suas evoluções profissionais, a youtuber revelou que, em breve, seus vídeos estarão de cara nova: “Vou mudar meu cenário todo, estou indo para outro lugar, pegando uma sala fora da minha casa”.

Além de atuar como jornalista, Foquinha também é uma influenciadora com mais de 900 mil seguidores em seu Instagram. Porém, a linha entre ser uma jornalista e produtora de conteúdo na web, muitas vezes é uma linha tênue.

“Eu sou jornalista, mas eu estou no mundo dos influenciadores. Eu virei uma influenciadora, uma criadora de conteúdo, eu virei amiga dessas pessoas também. Eu estou sempre nesse universo, estou em festas, tenho momentos de amizade com essas pessoas. Então eu sempre sei o equilíbrio disso, obviamente, então muita coisa eu não falo”, revelou.

Além de seu trabalho no YouTube e nas redes sociais, Foquinha também apresenta o podcast "Donos da Razão", ao lado do seu namorado André Brandt, que conheceu em um festival de música em 2015 por intermédio de amigos.

“Às vezes estamos tanto na correria que mal nos vemos e temos que gravar o podcast. Então acabamos falando coisas no podcast que a gente ainda nem conversou. Acho isso legal, que nosso podcast é muito verdadeiro, muito real”, falou sobre a dinâmica de dividir seu relacionamento com a produção de conteúdo.

O lado estiloso de Foquinha

Seja em entrevistas ou em suas redes sociais, Foquinha está em constante exposição e revela que sempre deu uma atenção especial para seu visual: “Sou muito vaidosa, eu me preocupo bastante. Eu gosto muito de moda, então eu gosto de mostrar minha personalidade através dos looks”.

Em parceira com a stylist, a jornalista comentou suas escolhas de look para trabalhos: “Eu sempre gosto de ousar, de usar coisas que eu não costumo usar. Gosto muito do high-low, que é usar peças que são mais street com uma peça ou outra que são mais glamourosas”, revelou Foquinha. E, sobre a características dos seus looks preferidos, ela disse: “Gosto muito de fazer esse equilíbrio entre o despojado e o glamouroso”.

Um dos looks preferidos de Fernanda foi usado em Cannes. Após a premiação de cinema na França, a influenciadora compareceu a uma festa com um look composto por um top verde neon com uma calça de paetê.

Porém, ao chegar na festa em que a atração musical era Dua Lipa, Foquinha ficou constrangida ao perceber que a cantora do álbum Future Nostalgia também usava um look verde neon. “Parecia que eu descobri [o look de Dua] e fui com um look para combinar com ela”, brincou.

Sobre beleza, a jornalista abriu o jogo e comentou sobre sua autoestima e autoaceitação. “Já fui uma adolescente que tinha muito problema com autoestima, muita encanação. Acho que isso é eterno, é um processo muito longo de autoconhecimento”, comentou.