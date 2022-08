Dua Lipa rouba a cena em casamento com vestido branco transparente com fendas

Para casamento, cantora Dua Lipa opta por vestido branco totalmente transparente com fendas e detalhes bucólicos

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 10h34

Dua Lipa (27), tanto no palco, nas redes sociais ou até mesmo em um casamento, continua sendo referência na moda. No último final de semana, 28, a cantora britânica foi clicada em Charleval, em Bouches-du-Rhône, na França, para o casamento do estilista Simon Porte Jacquemus.

Apesar de todas as convidadas terem ido de branco, o vestimento da artista chamou atenção nas redes sociais por ser mais revelador que os demais. Para a ocasião, a artista protagonizou vários registros feitos por fotógrafos que cobriram a chegada dos convidados famosos na cerimônia intimista.

No evento, Dua Lipa optou por uma das criações da coleção Outono-Inverno 2022 e 2023, do próprio Jacquemus, apelidada como LePapier. O vestido era totalmente transparente com fendas estratégicas e bordado com detalhes bucólicos.

Dua Lipa opta por vestido branco totalmente transparente com fendas e detalhes bucólicos:

Foto/Getty Images