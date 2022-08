De visual novo, Dua Lipa aposta em macacão transparente com recortes

Para turnê mundial, cantora Dua Lipa aposta em macacão transparente com recortes, rendas e pedras brilhantes

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 12h43

Não é novidade que Dua Lipa (26) é visto como um dos maiores ícones fashions da atualidade. E não é para menos, no último final e semana, 30, a cantora encantou a web ao revelar um dos novos figurinos de sua turnê mundial, a Future Nostalgia Tour.

Para um show no OSHEAGA Festival, em Montreal, no Canadá, a britânica vestiu um macacão colado com recortes na barriga e no busto com detalhes em renda. Feita de um tecido preto que é semitransparente por ser telado, a peça ainda tinha pedrinhas brilhantes por cima de um animal print.

Nos bastidores, a artista vencedora do Grammy Awards optou por uma produção nada básica, incluindo madeixas lisas e alongadas, uma sombra colorida com um delineado extenso que destacou ainda mais seu olhar e para completar, uma bota de verniz cano baixo.

Dua Lipa aposta em macacão transparente com recortes, rendas e pedras brilhantes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DUA LIPA (@dualipa)

