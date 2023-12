Jojo Todynho revela a verdade por trás da bariátrica: "Tenho a obrigação"

Jojo Todynho revela a verdade por trás da bariátrica durante participação no 'É de Casa'; artista fez relato sincero aos fãs

A cantora Jojo Todynho desabafou neste sábado, 23, ao participar como convidada do programa É de Casa, exibido pela Globo. Ela surpreendeu os fãs ao relatar como está o processo de adaptação após a bariátrica.

Após perder 33 kg, a artista afirmou que sempre teve o compromisso de contar aos fãs a verdade por trás do procedimento. "Eu como uma artista tenho a obrigação de passar a verdade para as pessoas. Eu me amo do jeito que eu sou. Porque essa minha personalidade ela já vem moldada desde a minha infância, tenho minha avó, minha tia, madrinhas que sempre me passaram que eu devia me cuidar, trabalhar... isso vem me moldando pra que eu não sofresse no futuro, que é o hoje".

Jojo Todynho disse que está em um momento no qual tenta se adaptar à nova realidade. "Tinha receio, aí resolvi fazer e foi a melhor escolha da minha vida. Vivo uma relação de amor e ódio com a bariátrica".

Questionada sobre o que mudou após o procedimento, ela foi enfática. "A bariátrica muda as coisas para 200%. Tem que ter disciplina. E eu como artista, tenho que passar a verdade pras pessoas Eu me amo do jeito que eu sou. E essa personalidade vem moldada desde a criança. (...) Eu passo isso para minhas seguidoras. Não é porque eu estou gordinha que eu não vou usar um cropped. Mas tem que cuidar da saúde. Obesidade mata".

Árvore de Natal também gerou críticas

A cantora Jojo Todynho não ficou quieta ao ver uma crítica sobre a decoração de sua árvore de Natal. Em sua rede social, ela postou um vídeo exibindo como ficou o objeto montado por uma especialista e surgiu radiante com o resultado.

A famosa pediu uma grande árvore repleta de enfeites exuberantes. Bolas e até ursos de pelúcia fizeram parte da decoração, que acabou sendo criticada por uma internauta. A pessoa escreveu que achou exagerada a escolha e um dinheiro gasto desnecessariamente.

"Pelo amor de Deus, Natal não é montar árvore com um tanto de enfeite desse que não tem nada haver com Natal tanto dinheiro gastado numa besteira dessa que colocar a representação do Natal na sua casa monta um Presépio ele sim representa o Natal um lugar tão simples e singelo onde nasceu nosso senhor é espero que esse ano ele nasça novamente mas no coração de todo povo que precisa da sua presença", escreveu a mulher.