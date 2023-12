Jojo Todynho impressiona ao exibir decoração diferentona em árvore de Natal

Jojo Todynho celebra transformações após passar por cirurgia bariátrica e elege decoração diferente para sua árvore de Natal

Jojo Todynho tem muitos motivos para celebrar! Este ano foi repleto de novos começos para a cantora, desde o início de sua jornada como advogada até a mudança física após a cirurgia bariátrica. Para simbolizar essa nova fase, a artista escolheu decorar sua luxuosa árvore de Natal com um tema diferenciado: borboletas, que são símbolo da transformação.

Nesta quarta-feira, 20, a cantora contou que contratou uma equipe profissional para decorar a sala de sua mansão para a data especial. Em um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, Jojo apareceu feliz da vida ao ver o resultado da decoração diferentona, repleta de enfeites de borboletas e até um adorno de asa brilhante.

Com os olhos brilhando, Jojo celebrou a magia da data especial e as recentes transformações em sua vida: “Gente! Adorei, ficou lindo!”, disse admirada. Na sequência, a cantora brincou com seu visual, já que apareceu sem maquiagem, com o cabelo preso e vestindo um conjuntinho preto simples: “Olha o estado da Mariah Carey”, ela fez piada.

“As blogueiras todas arrumadas do lado da árvore, pensando eu ia botar um look bem Sabrina Sato, mas a realidade do natal é essa aqui”, Jojo brincou novamente e voltou a admirar os detalhes de sua árvore repleta de significados: “Eu amo o Natal! É uma mistura de amor e saudades”, ela escreveu na legenda e agradeceu a equipe responsável pela decoração.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Nos comentários, os seguidores ficaram encantados com a decoração e deixaram muitos elogios para a transformação da cantora: “Dá pra ver a menina Jojo, sonhadora e tão batalhadora, sendo presenteada”, disse um admirador. “Isso é árvore de shopping, tá?”, brincou mais um. "Não vi árvore de Natal, só prestei atenção nessa preta linda”, exaltou outro.

Vale lembrar que antes de passar pelo centro cirúrgico, a futura advogada já tinha dado start na mudança em seu estilo de vida. Jojo emagreceu mais de 20kg adotando hábitos saudáveis. Na época, ela explicou que iniciou seu processo de emagrecimento para ter mais qualidade e poder vivenciar uma gestação saudável futuramente.

Mas tudo mudou quando ela participou do quadro ‘Dança dos Famosos’. A dona do hit ‘Que tiro foi esse?’ contou que sua participação foi um gatilho para a cirurgia, por conta das dificuldades para realizar alguns movimentos. Em agosto deste ano, ela passou pelo procedimento e desde então, celebra sua transformação física nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho comemora ao usar shorts jeans:

A cantora Jojo Todynho mostrou mais uma conquista em sua vida após perder mais de 30 kg depois de ter feito uma cirurgia bariátrica. A funkeira postou um vídeo vestindo um shorts jeans e falou sobre ter entrado na peça. Segundo a futura advogada, há anos ela não conseguia usar um modelo da roupa por conta de seu tamanho; veja o look da cantora.