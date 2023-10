Jojo Todynho rebate seguidora que falou sobre sua numeração: 'Eu não sou uma mulher 38'

Jojo Todynho ainda afirmou que sua busca pelo emagrecimento é pela sua saúde e não por uma numeração de roupa

Jojo Todynho rebateu nesta segunda-feira, 09, uma seguidora que disse querer vê-la usando uma numeração menor em suas roupas: "Quero ver você no 38. Torcendo por você aqui, beijo!". A cantora então rebateu o comentário e afirmou atual busca com um estilo de vida mais saudável é pela sua saúde.

"Meu bem, nem você e nem ninguém nunca vai me ver usando 38. Eu não sou uma mulher 38. E minha busca é por saúde, não [por] estar em um 38. Obrigada pela torcida", rebateu explicou a voz de ‘Que tiro foi esse?’

Vale lembrar que Jojo ainda não conquistou os resultados definitivos após a cirurgia bariatrica: “Sou uma mulher muito determinada, persistente e focada, não tem problema, minha hora vai chegar e quando chegar vou estar rindo de alegria”, disse a cantora, que está no processo de recuperação com uma dieta restritiva, além de praticar exercícios físicos.

Recentemente a funkeira abriu o jogo e revelou que está sofrendo após o procedimento. Abatida, ela contou que sofre com engasgos frequentes durante seu pós-operatório. Através do stories do Instagram, Jojo decidiu falar abertamente sobre a complicação após sofrer um engasgo:

“Vou falar uma coisa para vocês, o lado ruim da bariátrica é que você engasga com tudo. Eu vim do quarto agora e eu chego a estar suando”, a estudante de direito iniciou o desabafo visivelmente ofegante e abalada com a situação.

Apesar de estar sofrendo com os entalos no pós-operatório, Jojo fez questão de evidenciar que não se arrepende da cirurgia e que já está contente com os resultados que obteve até o momento: "Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, você vê pequenas coisas, botar uma sandália, se vestir sozinha, isso é gratificante”, a cantora celebrou sua decisão.

Jojo Todynho desistiu da faculdade?

Jojo Todynho usou as redes sociais para revelar como estão seus estudos rumo ao diploma de advogada após enfrentar críticas por parte de colegas da profissão. A cantora contou que segue firme e forte na faculdade e ainda detalhou alguns de seus planos para seguir a carreira no direito.