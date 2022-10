Jojo Todynho e Monique Evans trocam farpas nas redes sociais: "Chata"

Após confusão no reality 'A Fazenda', Jojo Todynho e Monique Evans trocaram farpas na web

Redação Publicado em 21/10/2022, às 13h14

A madrugada do reality A Fazenda foi pra lá de agitada, e diversos famosos usaram as redes sociais para comentar os últimos acontecimentos, inclusive Jojo Todynho (25), ganhadora da última edição do programa.

Em seu perfil do Twitter, Jojo Todynho criticou o reality: "Enquanto não sair uma morte a 'fazenda' vai continuar fazendo vista grossa para tudo que estar acontecendo… pelo amor de Deus 'BISPO'", escreveu.

O comentário de Jojo sobre a produção do reality não agradou Monique Evans que deixou um comentário na publicação de Jojo: "CHAAAATA", disse.

Na sequência, Jojo Todynho rebateu o comentário de Monique: "Vai dormir senhora, em respeito a sua filha que é minha amiga e a Kaká. Que gosto muito, vou me conter!", finalizou a conversa.

Enquanto não sair uma morte a “fazenda” vai continuar fazendo vista grossa para tudo que estar acontecendo… pelo amor de Deus

“BISPO” — Jojo Todynho 💥 (@jojotodynhoofc) October 21, 2022

CHAAAAATA!!! — ☆ Monique Evans ☆ (@moniquevansreal) October 21, 2022

Vai dormir senhora, em respeito a sua filha que é minha amiga e a Kaká. Que gosto muito, vou me conter 🙏🏾😉 — Jojo Todynho 💥 (@jojotodynhoofc) October 21, 2022

JOJO TODYNHO VAI INGRESSAR NA FACULDADE!

Jojo Todynho irá ingressar no próximo ano em uma faculdade de direito, segundo informações da revista Quem. Segundo a cantora, a decisão pelo curso foi feita para que pudesse discutir com "propriedade" e "pautas certas".

"Acho que tudo que é benefício para acrescentar na minha carreira é bem-vindo. Uma das coisas que eu tomei a decisão de fazer é a faculdade de Direito. Eu ia fazer Psicologia, mas depois eu faço. Acho que isso é muito bom para o crescimento, para entender cada vez mais do mercado de trabalho, saber discutir com propriedade, com pautas certas", detalhou em entrevista para a Quem.