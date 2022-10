Jojo Todynho manda recado para gordofobia: ‘Sou gorda sim’

Cantora Jojo Todynho arranca elogios após exaltar sua própria beleza em nova foto

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 21h02

Nesta quinta-feira, 13, a cantora Jojo Todynho (25) decidiu mandar um recado contra a gordofobia! Em suas redes sociais, a artista postou uma foto com um look rosa transparente, e deixou claro que “sou gorda sim… não pedi opinião de ninguém!”

Em seu Instagram oficial, Jojo escreveu na legenda: “A gordura é minha, não ofende e não desrespeita ninguém, sou gorda sim… não pedi opinião de ninguém, ninguém é obg a gostar de mim, mas respeitar SIM”, mandando aquele recado para deixar bem claro!

Na foto, ela aparece fazendo carão e usando um look ousado. Todo transparente, a roupa rosa tem detalhes peludos nos braços, mas deixa à mostra o sutiã da apresentadora, que recentemente vem sofrendo uma crise em seu casamento com Lucas Souza.

“Gostosa do car*i”, “Linda”, “Maravilhosa”, “Jojo sempre perfeita e maravilhosa”, são apenas alguns dos comentários que podemos ver de seus mais de milhões de seguidores na publicação.

Veja a publicação de Jojo Todynho mandando um recado para os gordofóbicos:

Jojo Todynho decidiu aparecer nas redes sociais para contar que conversou com o marido e eles se resolveram. "Bom dia, olha, quem apostou bolão, quem jogou na quina, desculpa, amor, esse prêmio vocês não vão levar sabe porque? Porque ali quem me deu foi deus e ninguém toma. É processo, to passando processo, porque tem hora que eu acho que sou a mulher maravilha e as coisas não funcionam dessa forma, a gente também tem que entender o outro lado eu entendo, não to defendendo não, ele também tá errado e eu tô errada em muitas coisas que fiz", dizendo que também tem culpa nas questões de seu relacionamento com o militar Lucas Souza.

A cantora também explicou que resolveu voltar com Lucas. "No meu barco tem deus e ele só afunda se eu for tola, minha mãe acabou de me ligar, vocês sabem que minha mãe é missionária e ela falou uma coisa que é muito forte e é mais pura verdade, o diabo vem pra matar, roubar, destruir e aqui ele não destrói nada, porque fui apresentada a deus eu fui desejada a vim a esse mundo e pra você que gosta que não gosta de mim eu vou falar uma coisa pra você: eu sou marcada pelo espírito santo quem tá no controle da minha vida é deus", falou que sua mãe ligou para falar sobre tudo que estava acontecendo entre o casal.

"Meu marido não vai embora não, meu casamento não acabou porque foi deus que me deu, eu já falei que não me separo, eu fico viúva, eu não casei pra se separarm pra você que ta fazendo festa nem se dê o trabalho de apagar a vela tá bom, brigada, pra você que achou que ia colocar água no meu balde não vai", completou.