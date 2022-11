Jojo Todynho aparece assinando papéis de divórcio com Lucas Souza

Em seus stories, Jojo Todynho diz que assinou papéis com dor no coração e afirma estar decepcionada

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 20h45

Jojo Todynho (25) está oficialmente divorciada! Nesta quinta-feira, 3, a cantora apareceu em seus stories do Instagram mostrando que estava assinando os papéis do divórcio de seu casamento com o militar Lucas Souza (21).

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a artista disse que assinou os papéis com dor no coração e que está decepcionada. Além disso, Jojo disse que “o Lucas que eu vejo hoje não é o Lucas que eu casei, por quem um dia eu me apaixonei”.

“Eu acabei de assinar o divórcio, como eu postei. Muito triste, triste não, decepcionada. Porque eu já chorei tanto nessa vida, já me decepcionei tanto, e já estou acostumada a me decepcionar, a ser a vilã, ser acusada. Muitas vezes eu prefiro manter o silêncio e ter paz, do que ter a razão. E não é fácil”, disse a cantora.

“Desejo a ele coisas boas, procuro cada vez mais melhorar. Desejo a ele toda a felicidade do mundo. Uma mulher quando ela toma sua decisão, não tem quem faça ela voltar atrás”, completou a cantora em seus stories.

Além disso, ela disse que vai fazer o “Halloween Fantasy do divórcio”, para celebrar o seu “renascimento”. Ela disse: “Irei comemorar o meu renascimento, botei o meu cropped e reagi”, falou a cantora.

Veja Jojo Todynho assinando seus papéis do divórcio e falando sobre o momento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)



Lucas Souza diz que se separou de Jojo Todynho: 'Não tem mais volta'

No sábado, Lucas já tinha usado suas redes sociais para anunciar que ele e Jojo não estariam mais juntos. “Eu e a Jojo não estamos mais juntos, decidimos botar um ponto-final na relação essa semana. Acredito que não tem mais volta dessa vez. A nossa relação foi boa até determinado momento”, disse Lucas, desabafando e com cara choro, em uma sequência de stories publicados em sua conta oficial no Instagram.