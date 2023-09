Joe Jonas fala sobre divórcio pela primeira vez em show: ‘Semana difícil’

Após uma série de boatos, Joe Jonas se pronunciou sobre o pedido de divórcio da atriz Sophie Turner após quatro anos de casamento

Joe Jonas aproveitou o show de sua banda, Jonas Brothers, para falar pela primeira vez publicamente sobre o pedido de divórcio de seu casamento de quatro anos com a atriz Sophie Turner. O show aconteceu em Los Angeles, no último sábado, 09.

Durante o show, Joe pegou o microfone para falar sobre a situação: "Está sendo uma semana difícil. Eu apenas queria dizer que, veja, se você não está ouvindo algo sair desses lábios, não acredito nisso. Certo?", disse o músico, aproveitando a oportunidade de afastar as teorias que vem circulando na internet sobre o motivo do fim do casamento.

"Obrigado a todo mundo pelo amor e pelo apoio. Eu e minha família amamos vocês", completou o irmão mais velho de Nick Jonas. Essa não é a primeira vez que o cantor se pronunciou sobre o assunto na manhã da última quarta-feira, 6, ele fez um comunicado nas redes sociais para se pronunciar sobre a notícia de que entrou com o pedido de divórcio.

Em sua declaração oficial, Jonas contou que a separação aconteceu de forma amigável e foi uma decisão em comum do ex-casal: "Depois de quatro anos maravilhosos de casamento, decidimos mutuamente terminar o nosso casamento amigavelmente. Existem muitas narrativas especulativas sobre o porquê, mas, na verdade, esta é uma decisão de nós dois e esperamos sinceramente que todos possam respeitar os nossos desejos de privacidade para nós e para os nossos filhos", disse ele.

Porém fontes afirmaram que o ex-casal já não se dava bem fazia um tempo. “Eles não estavam divorciados mas vem vivendo vidas separadas há meses”, relatou a fonte para a revista americana PEOPLE. As fontes também afirmam que os dois tem personalidades muito diferentes, onde Sophie gosta de sair para festas e Joe prefere ficar em casa. As diferenças teriam iniciado conflitos no casamento, que aconteceu em 2019.

Joe e Sophie foram casados há 4 anos e são pais de duas meninas, Willa, de 3 anos e outra de 14 meses que ainda não teve o nome revelado. Eles começaram a namorar em 2016 após troca de mensagens nas redes sociais. O noivado aconteceu em 2017 e eles se casaram duas vezes. A primeira cerimônia de casamento aconteceu em Las Vegas e a segunda festa foi no interior da França.