Em meio a divórcio de Joe Jonas, esposa de Nick Jonas se declara para o marido

A atriz Priyanka Chopra, esposa de Nick Jonas, se declarou para o marido em meio à divórcio conturbado de Joe Jonas

Nesta segunda-feira, 11, Priyanka Chopra encantou seus seguidores ao compartilhar uma postagem em homenagem ao seu marido Nick Jonas. A declaração vem em meio a um conturbado divórcio do irmão de Nick, Joe Jonas.

A atriz e o marido surgiram abraçados em fotos em preto e branco feitas por Andy Barron. Priyanka ainda publicou em seu Instagram uma foto dos três irmãos que fizeram um show em Los Angeles. A artista conhecida por ser a protagonista da série “Quantico” ainda surgiu curtindo o show dos Jonas Brothers ao lado do diretor Joe Russo.

“Final de semana incrível”, escreveu a esposa de Nick Jonas na legenda das fotos. No mesmo show em Los Angeles, Joe Jonas desabafou sobre seu divórcio e comentou: “Foi uma semana muito difícil”. Ele ainda comentou sobre os rumores envolvendo a separação do cantor com a atriz Sophie Turner: “Olha, eu só quero dizer, se vocês não ouviram as informações diretamente dos meus lábios, não acreditem”.

Nos comentários, a socialite Paris Hilton elogiou Nick e Priyanka: “Lindo casal”. A atriz Jessica Alba: “Irmã, você é fogo”. E a cantora e atriz Sofia Carson também elogiou: “A melhor”.

Os seguidores de Priyanka também adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! "Vocês são um casal tão poderoso", escreveu uma fã. Outro seguidor ainda elogiou a atriz: "Você está tão linda nesse look". Uma admiradora ainda comentou: "Você arrasou nesse visual".

"Belas memórias de onde tudo começou! Muito feliz que você pode ter uma noite incrível com seu marido", declarou uma seguidora sobre o casal. Outra fã declarou: "Você é TÃO linda". Uma seguidora mais ousada questionou: "Quais são seus pensamentos em relação ao divórcio do Joe e da Sophie?".

Falou!

Na semana passada, Joe já havia comentado sobre seu divórcio com a atriz da série "Game Of Thrones". Em suas redes sociais, o membro dos Jonas Brothers fez um pronunciamento oficial confirmando os rumores de separação com Sophie.

"Depois de quatro anos maravilhosos de casamento, decidimos mutuamente terminar o nosso casamento amigavelmente. Existem muitas narrativas especulativas sobre o porquê, mas, na verdade, esta é uma decisão de nós dois e esperamos sinceramente que todos possam respeitar os nossos desejos de privacidade para nós e para os nossos filhos", disse ele.