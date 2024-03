João Vicente comemora aniversário em rancho de Gio Ewbank

João Vicente de Castro escolheu comemorar seu aniversário de 41 anos de idade no rancho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Na última quarta-feira, 27, João Vicente de Castro completou 41 anos de idade e escolheu comemorar a data em um destino tranquilo e próximo à natureza: o rancho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, no interior do Rio de Janeiro.

A apresentadora contou recentemente que sua família passaria o feriado da Páscoa em outro lugar já que emprestaram o imóvel para o ator comemorar seu aniversário. "Amanhã é feriado e não vamos pro rancho nessa semana porque emprestamos pro João Vicente, aliás parabéns, meu amor. Ele vai comemorar o aniversário lá", disse ela.

Por meio das redes sociais, João mostrou publicou alguns registros de sua estadia no rancho do casal. Ele a posou ao lado de um amigo em frente ao pôr do sol e também surgiu segurando um violão enquanto vestia um chapéu.

Confira as publicações:

João Vicente ganha homenagem especial da ex, Sabrina Sato

O ator e apresentador João Vicente de Castro completou mais um ano de vida na última quarta-feira, 27, e ganhou uma homenagem para lá de especial da amiga e ex-namorada, Sabrina Sato. Os dois, que viveram um romance entre 2013 e 2015, possuem uma grande amizade e admiração até os dias de hoje.

Por meio das redes sociais, Sabrina resgatou dois cliques ao lado do aniversariante e celebrou os 41 anos de vida do ator. "Parabéns, João Vicente! Um novo ciclo de muito sucesso, saúde, amor e muita força para continuar trabalhando e se realizando cada vez mais! Comemore muito, você merece!", declarou ela.

Em outra postagem, a famosa escreveu: "Você merece tudo de mais lindo dessa vida. Merece todo amor do mundo. Tô aqui sempre na sua torcida". Além de Sabrina Sato, João Vicente de Castro também recebeu diversas mensagens carinhosas de amigos como Fábio Porchat, Marcos Veras, Bianca Comparato, Caito Mainier, Otaviano Costa e Gloria Pires.

Recentemente, em uma coletiva de imprensa, o ator relembrou seu antigo namoro com Sabrina e não poupou elogios a amiga. "Você vê uma pessoa muito bem sucedida e você olhando ela fazer, parece muito fácil. Só que quando você a vê trabalhando, coisa que eu não tinha visto ainda, você vê uma pessoa com muito talento, que sabe muito fazer aquilo!", declarou ele, na ocasião.

Confira as publicações: