João Guilherme Silva viveu um momento romântico ao dar um beijão na namorada durante um evento em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 31/07/2022, às 10h14

João Guilherme Silva (18), filho de Faustão (72) e sua namorada, Schynaider Moura (34) foram clicados em clima de romance durante um evento que aconteceu no último sábado, 30, em São Paulo.

O casal foi junto ao Baile do Dennis, que aconteceu no Estádio do Canindé, na capital paulista e assim que chegaram ao local, trocaram carícias e deram um beijão na frente dos fotógrafos do show.

Eles ainda esbanjaram estilo ao exibirem seus looks para essa noite especial. Enquanto ele usava uma camisa cinza bem larga, ela apostou em um vestido colorido, com um cinto afivelado e um casaco preto.

Confira alguns cliques de João Guilherme Silva dando um beijão e vivendo um momento romântico com a namorada:

João Guilherme Silva dá beijão em namorada durante evento em São Paulo. Crédito: AgNews/Leo Franco

João Guilherme Silva dá beijão em namorada durante evento em São Paulo. Crédito: AgNews/Leo Franco

João Guilherme Silva dá beijão em namorada durante evento em São Paulo. Crédito: AgNews/Leo Franco

João Guilherme Silva e Schynaider Moura curtem férias na Grécia

João Guilherme Silva e sua amada, Schynaider Moura fizeram uma viagem especial de férias para a Grécia e fizeram questão de compartilhar com seus seguidores algumas fotos que fez no local.

Nos registros, o casal apaixonado surgiu trocando beijos e fazendo poses para a câmera.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!