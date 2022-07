João Guilherme Silva e a namorada, Schynaider Moura, trocam beijos na Grécia

Filho de Faustão, João Guilherme Silva, está curtindo uma viagem romântica para a Grécia com a namorada, Schynaider Moura

As férias de João Guilherme Silva (18) estão sendo bem especiais ao lado da namorada, Schynaider Moura (34). Desta vez, o casal está curtindo as maravilhas da Grécia e usaram as redes sociais para compartilhar fotos de alguns momentos.

Através das redes sociais, a modelo Schynaider Moura compartilhou uma série de fotos ao lado do amado, curtindo um almoço na Grécia.

Nas fotos, o casal apaixonado surgiu trocando beijos apaixonados e fazendo pose para a câmera, e, claro, encantaram os seguidores com os registros apaixonados.

O casal está aproveitando as férias com um tour pelo mundo! João Guilherme Silva e Schynaider Moura passaram por Ibiza, onde comemoraram o aniversário de 34 anos da loira. Depois, passaram por Paris, onde posaram apaixonados nas ruas da cidade da França. E agora, na Grécia, o novo contratado da Band se encanta com as maravilhas do lugar ao lado da amada.

Veja as fotos do casal João Guilherme Silva e Schynaider Moura na Grécia:

Filho de Faustão mostra como foi o aniversário da namorada em Ibiza

Na última sexta-feira, 15, o filho de Faustão, João Silva, de 18 anos, celebrou o aniversário de 34 anos da namorada, a modelo Schynaider Moura. E mostrou como foi a comemoração da data especial em Ibiza.

Em Ibiza, na Espanha, o casal aproveitou o dia na praia em clima de romance e à noite cantaram parabéns ao lado do jogador Ronaldo e de sua esposa, Celina Locks.

