João Guilherme lamenta morte da avó, mãe de Leonardo

Ator João Guilherme posta clique antigo de quando era criança e presta homenagem após morte da avó, Dona Carmem, mãe do cantor Leonardo

O ator João Guilherme (21) usou as redes sociais na noite de domingo, 02, para lamentar a morte da avó, mãe do cantor Leonardo (59).

Dona Carmem morreu aos 85 anos, no último sábado, dia 1º, após sofrer um infarto fulminante. Ao compartilhar um clique em que aparece ainda criança no colo de seu avô, Avelino, e ao lado da avó em seu perfil no Instagram, o famoso declarou seu amor.

"Fazer de nossas vidas uma bela história para que mesmo na morte sejamos lembrados, amém. Carmem e Avelino juntos pra sempre", escreveu João na legenda da publicação.

Zé Felipe também se despediu da avó com post na web. “Luto. Descanse em paz, vó. Te amo pra sempre”, disse ele na mensagem. Nas fotos, o cantor surgiu com a família.

Confira o post de João Guilherme sobre a morte da avó:

Mãe de Leonardo é enterrada no mesmo túmulo do filho Leandro e marido

Após sofrer um infarto fulminante no último sábado, dona Carmem Divina Eterno da Silva foi enterrada em Goiânia, Goiás, na manhã de domingo, 2. Abalada, a família esteve presente no velório. Aos 85 anos, ela foi enterrada no mesmo túmulo que o filho, Leandro, e o marido, Avelino da Silva.

O filho Leonardo, a esposa Poliana Rocha, o neto Zé Felipe e a esposa Virginia Fonseca, e os netos Pedro Leonardo e Thiago Costa, estiveram presentes na cerimônia.

Foi a nora Poliana Rocha quem avisou sobre a partida da matriarca em suas redes sociais. "Na hora em que a gente estava a caminho do médico, fomos surpreendidos com uma ligação da minha cunhada falando que a minha sogra tinha tido um infarto. Nós desviamos o caminho do médico e viemos até o apartamento dela. Depois de 45 minutos tentando reanimá-la, infelizmente, com muita dor no meu peito, minha sogra veio a falecer", disse.

