Mãe de Leonardo é enterrada no mesmo túmulo do filho Leandro e marido

Mãe de Leonardo, Dona Carmem, foi enterrada neste domingo, 2, após sofrer infarto fulminante

Após sofrer um infarto fulminante no último sábado, dona Carmem Divina Eterno da Silva foi enterrada em Goiânia, Goiás, na manhã deste domingo, 2. Abalada, a família esteve presente no velório.

Aos 85 anos, ela foi enterrada no mesmo túmulo que o filho, o sertanejo Leandro e o marido Avelino da Silva.

O filho Leonardo, a esposa Poliana Rocha, o neto Zé Felipe e a esposa Virginia Fonseca, e os netos Pedro Leonardo e Thiago Costa, estiveram presentes na cerimônia.

Foi a nora Poliana Rocha quem avisou sobre a partida da matriarca em suas redes sociais. "Na hora em que a gente estava a caminho do médico, fomos surpreendidos com uma ligação da minha cunhada falando que a minha sogra tinha tido um infarto. Nós desviamos o caminho do médico e viemos até o apartamento dela. Depois de 45 minutos tentando reanimá-la, infelizmente, com muita dor no meu peito, minha sogra veio a falecer. Nós estamos aqui, não sei ainda onde vai ser o velório e o enterro, mas eu comunico vocês assim que eu ficar sabendo”, afirmou.

Veja fotos: