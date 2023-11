João Guilherme faz piada sobre invasão na fazenda de Leonardo: "Nada a ver comigo"

Após a fazenda de Leonardo ser invadida por avião, seu filho caçula, João Guilherme, faz piada com a situação nas redes sociais

Nesta sexta-feira, 10, a fazenda do cantor Leonardo em Goiás foi invadida inesperadamente por um avião. Segundo o site G1, a aeronave estava portando drogas e fez um pouso não autorizado no local, que fica perto de Goiânia.

Em suas redes sociais, o filho caçula do artista, o ator João Guilherme, decidiu fazer uma piadinha com a situação. Em seu perfil oficial do X (antigo Twitter), o herdeiro foi sarcástico ao abordar o assunto. Na ocasião, ele compartilhou um vídeo que noticia a invasão e declarou: "JURO QUE NÃO TEM NADA A VER COMIGO, mas poderia rsrs".

O comentário causou sentimentos mistos nos internautas, que dividiram opiniões sobre a brincadeira. Alguns riram da situação: "Ingrediente especial da base da Virginia", "KKKKKKKKKK polêmico", "AMO HAHAHAHA", disseram. Já outros não se agradaram com a fala de João: "Não se sinta orgulhoso por isso", "Nossa como você é descolado, João Gui", escreveram.

JURO QUE NÃO TEM NADA A VER COMIGO, mas poderia rsrs. https://t.co/5hfV2pD9T2 — J҉ (@Joaoguiavila) November 10, 2023

A invasão da fazenda de Leonardo

O site G1 informou que Talismã, fazenda de Leonardo próxima a Goiânia, havia sido invadida inesperadamente por um avião portador de drogas. A polícia foi avisada pelos funcionários do local, que perceberam a movimentação estranha.

Enquanto isso, a assessoria de imprensa do cantor informou ao G1 que o cantor e seus familiares não estavam na fazenda no momento do ocorrido. Leonardo está em São Paulo para compromissos.

A Polícia Militar informou que um caminhão estava esperando pelo avião para descarregá-lo. Com isso, os policiais iniciaram uma perseguição e dois homens foram atingidos por tiros e morreram, e um terceiro homem fugiu pela mata.

Família de Leonardo havia visitado a fazenda recentemente

Em julho, Leonardo havia reunido todos os seus filhos na fazenda Talismã para celebrar seu aniversário de 60 anos. Na ocasião, ele contou com sua esposa, Poliana Rocha, além de seus 6 herdeiros para curtir um almoço luxuoso. Entre eles estavam: Zé Felipe, Pedro Leonardo, Jessica Beatriz, Monyque Costa, Matheus Vargas e João Guilherme.