Avião invade a fazenda do cantor Leonardo em Goiás. Entenda

Polícia Militar revela detalhes sobre avião que fez pouso inesperado na fazenda do cantor Leonardo

A fazenda do cantor Leonardo, chamada de Talismã, foi alvo de uma invasão inesperada nesta sexta-feira, 10. De acordo com o site G1, um avião com drogas fez um pouso não autorizado no local, que fica perto de Goiânia, Goiás.

A polícia foi avisada pelos funcionários do local, que perceberam a movimentação estranha. Enquanto isso, a assessoria de imprensa do cantor Leonardo informou ao G1 que o cantor e seus familiares não estavam na fazenda no momento do ocorrido. Leonardo está em São Paulo para compromissos.

A Polícia Militar informou que um caminhão estava esperando pelo avião para descarregá-lo. Com isso, os policiais iniciaram uma perseguição e dois homens foram atingidos por tiros e morreram, e um terceiro homem fugiu pela mata.

Por enquanto, o cantor e sua família não se pronunciaram sobre o ocorrido.

Leonardo reuniu todos os filhos na fazenda em julho

Em julho deste ano, o cantor Leonardo reuniu todos os filhos na fazenda Talismã para comemorar o seu aniversário de 60 anos de idade com um almoço luxuoso. Em seu Instagram, o artista celebrou seus 60 anos com um álbum de fotos ao lado de sua família completa. Na primeira foto, Leonardo apareceu ao lado de seus 6 filhos - Zé Felipe, Pedro Leonardo, Jessica Beatriz, Monyque Costa, Matheus Vargas e João Guilherme - com um sorrisão no rosto.

Logo em seguida, o cantor apareceu ao lado da esposa, a empresária Poliana Rocha, que planejou todos os detalhes da festa. Por fim, Leonardo também posou com todos os seus 5 netos - incluindo Maria Sophia e Maria Vitória, filhas de Pedro Leonardo; Noah, filho de Jéssica Beatriz; Maria Alice e Maria Flor, filhas de Zé Felipe.

A festa também teve a participação do cantor Amado Batista para cantar na festa e Leonardo é um grande fã dele. "Poli preparou uma surpresa para o Leo! Chamou o Amado Batista para cantar", disse a esposa de Zé Felipe, Virginia Fonseca, ao mostrar o sogro emocionado e sendo consolado com muito amor pela esposa, com quem está casado desde 1995.