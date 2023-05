João Guilherme eleva a temperatura da web ao surgir sem camisa: “Que homem”

Filho do cantor Leonardo, João Guilherme rouba a cena ao compartilhar clique sem camisa nas redes sociais

O ator João Guilherme (21) paralisou a internet ao publicar um registro inédito em suas redes sociais nesta terça-feira, 16. É que o filho caçula do cantor Leonardo (59) adotou um visual diferente e surgiu com a aparência mais madura, com a barba crescida. Além disso, ele também ousou e exibiu as costas musculosas ao posar sem camisa.

No clique, o ator, que há alguns anos protagonizou a novela 'Cúmplices de um resgate’ do SBT, dispensou qualquer peça de roupa e apareceu usando apenas alguns acessórios, como colares, brincos e óculos escuros. Também foi possível notar uma tatuagem em suas costas. “Sinto a sua falta”, ele legendou a publicação uma frase enigmática em espanhol.

Nos comentários, os fãs de João foram à loucura e deixaram uma chuva de elogios para o ator: "Eu também sinto sua falta”, a apresentadora Maísa (20) brincou com a legenda do amigo. “Lindo, casa comigo”, uma seguidora fez uma proposta. “Meu Deus, o Jotinha não para de melhorar”, elogiou outra admiradora. “Que homem”, exaltou mais uma.

Leonardo nega convite de João Guilherme:

Durante uma entrevista neste fim de semana, o cantor Leonardo disse que recusou uma proposta do filho, o ator João Guilherme. É que o caçula do sertanejo queria vesti-lo para um show que foi realizado em uma casa de espetáculos em São Paulo, mas o músico confessou que não confia muito no gosto do rapaz.

“Eu um homem com 60 anos e ele queria que eu vestisse a roupa que ele estava, né? Eu falei: ‘não, eu acho que você tá muito lindo, mas é uma roupa para a sua idade. Se o papai bota uma roupa dessa, os fãs do papai batem nele no meio da rua. Ele é danado, viu", Leonardo brincou com a proposta do filho, que é conhecido por seus looks extravagantes. Confira o vídeo!