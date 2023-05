Leonardo diz não para convite do filho, João Guilherme: "Batem no meio da rua"

Em um momento sincerão, Leonardo diz não para proposta feita pelo herdeiro; veja

O cantor sertanejo Leonardo deu uma declaração divertida ao ser entrevistado neste final de semana. Em uma conversa publicada nas redes sociais, ele disse que recusou uma proposta do filho, o cantor e ator João Guilherme.

Segundo o cantor, o filho queria vesti-lo para um show que foi realizado em uma casa de espetáculos em São Paulo. "Ontem ele olhou pra mim e falou: ‘e aí velhote, porque você não me deixa eu me vestir?’”, contou ele.

Leonardo disse que prontamente recusou o convite. "Eu um homem com 60 anos e ele queria que eu vestisse a roupa que ele estava, né? Eu falei: ‘não, eu acho que você tá muito lindo, mas é uma roupa para a sua idade’”, afirmou.

O marido de Poliana Rocha ainda lembrou que seus fãs são mais tradicionais. "Se o papai bota uma roupa dessa, os fãs do papai batem nele no meio da rua. Ele é danado, viu", comentou o cantor mostrando seu habitual bom humor.

João Guilherme é conhecido pelos looks extravagantes. Nas redes sociais, o filho caçula do cantor já apareceu usando roupas sem gênero, croppeds, shorts curtíssimos e até saia. Ele é considerado uma referência para os mais jovens.

🚨VEJA: Leonardo conta que João Guilherme quis o vestir com as mesmas roupas que usa e fãs comentam: “Imagina o Leonardo de cropped”. pic.twitter.com/QbxWNDyUkp — CHOQUEI (@choquei) May 16, 2023

POLIANA ROCHA, SEMPRE PODEROSA

Na manhã desta sexta-feira, 12, Poliana Rocha (46) deixou os admiradores babando ao compartilhar uma sequência de cliques nas redes sociais. Esbanjando jovialidade, a esposa de Leonardo (59) surgiu apreciando a vista na varanda de um apartamento luxuoso no Rio de Janeiro.

A bordo de um conjuntinho na cor magenta estiloso e ousado, a famosa posou deslumbrante fazendo caras e bocas diante das lentes da câmera. Na legenda do carrossel de fotos, a sogra de Virginia Fonseca (24) ainda aproveitou para interagir com os seguidores. "Bom dia, sexta-feira nesta cidade maravilhosa", disse ela que deixou os fãs babando com seu corpo enxuto e sua boa forma.