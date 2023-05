Poliana Rocha surge impecável ao posar na varanda de apartamento de luxo: "Maravilhosa!"

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha esbanjou jovialidade ao eleger produção fashionista; veja

Na manhã desta sexta-feira, 12, Poliana Rocha (46) deixou os admiradores babando ao compartilhar uma sequência de cliques nas redes sociais. Esbanjando jovialidade, a esposa de Leonardo (59) surgiu apreciando a vista na varanda de um apartamento luxuoso no Rio de Janeiro.

A bordo de um conjuntinho na cor magenta, a famosa posou deslumbrante fazendo caras e bocas diante das lentes da câmera. Na legenda do carrossel de fotos, a sogra de Virginia Fonseca (24) ainda aproveitou para interagir com os seguidores. "Bom dia, sexta feira nesta cidade maravilhosa", disse.

Nos comentários, os fãs aproveitaram para exaltar a beleza da gata: "Que mulher maravilhosa", comentou um. "Belíssima", elogiou outro. "Linda poli ", declarou uma terceira. "Linda demais, te amoo poly", falou mais um.

Vale ressaltar que no início da semana a jornalista surgiu toda produzida em sua casa em Goiás, ao eleger uma camisa branca de manga comprida amarrada na barriga e uma calça bege.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE POLIANA ROCHA:

De look de barriga de fora, esposa de Leonardo mostra corpo definido

Poliana Rocha, deu um show de beleza ao compartilhar cliques de um ensaio cheio de estilo e chamou a atenção. Nos registros, a loira apareceu de barriga de fora e impressionou com seu corpo escultural. Fazendo caras e bocas, Poli passou dos limites da beleza ao surgir usando o look listrado com um cropped pequeno.

"Final de um trabalho abençoado! Obrigada meu SENHOR... Boa Noite!", escreveu a famosa na legenda da publicação.