João Guilherme diz que não esquece o perfume das ex-namoradas: "Fica no cérebro"

João Guilherme revela que não se envolve com outras mulheres que possuem o mesmo cheiro das ex-namoradas Larissa Manoela e Jade Picon

CARAS Digital Publicado em 18/08/2022, às 15h06

O ator João Guilherme, que se pronunciou sobre a polêmica com o pai, o cantor Leonardo recentemente, deu uma entrevista ao podcast PodDelas e revelou que ainda lembra do perfume de Larissa Manoela e Jade Picon, que foram namoradas dele no passado.

Ao ser questionado pelas apresentadoras com Tata Estaniecki e Bruna Unzueta, o cantor aproveitou para falar sobre assuntos íntimos que tomaram, inclusive, conta das redes sociais nos últimos dias. Na ocasião, o artista revelou que guarda na mente o cheiro dos perfumes usados pelas ex-namoradas e que não consegue esquecer.

“A Larissa Manoela, que foi minha primeira namorada, ela tinha um perfume muito específico que ela usava, de pêssego, Justin Bieber, sei lá. Só ela usava essa porr* que eu conhecia”, começou o ator. “Muito cheiroso, eu adorava e tal. O cheiro fica guardado no cérebro para sempre, aí quando você encontra outra pessoa com aquele cheiro você fica paranoico”, continuou.

Ele ainda afirmou que sempre que alguém passa com o cheiro igual, fica buscando para saber quem pode estar cheirando como as ex-amadas: "Direto eu estou em um lugar e sinto um perfume, por exemplo, o perfume da Jade que ela usava. Quando a gente terminou eu senti o cheiro. Eu fico muito encucado quando tem alguém usando um perfume de alguém que eu já conheço. Me remete o cheiro, me remete tudo. Eu o tempo inteiro cheirando a pessoa e na hora que o cheiro sobe, já bate a imagem da pessoa na cabeça. É impossível.

Ainda nas falas, ele frisou que essa situação não tem nada a ver com superar os antigos relacionamentos: “Se você for se relacionar com essa pessoa é caótico! A maioria das meninas que eu fico tem isso de ter o mesmo perfume”, revelou ainda. "Não é que eu precise superar. Não é isso. Parece que é o cheiro subindo e o nome se transformando", finalizou ele.

