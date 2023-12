João Guilherme chama atenção com foto de ex-namorada no celular

João Guilherme surge com foto misteriosa de ex-namorada em seu celular e chama a atenção de seus seguidores; saiba quem é!

Nesta quarta-feira, 13, o ator João Guilherme chamou atenção dos internautas com uma foto muito curiosa em seu celular. Em nova foto, alguns fãs do filho de Leonardo notaram que ele usa uma foto com seu ex-namorada, a influenciadora digital Jade Picon, como plano de fundo do seu celular.

Em novo clique nos bastidores da série De Volta Aos 15, da qual ele faz parte do elenco principal, João deixou a tela de seu celular a mostra. Assim, alguns de seus seguidores observaram que o rosto da ex-BBB 22 estava estampado em sua tela.

Na web, alguns de seus fãs reagiram ao acontecimento e começaram a teorizar sobre o motivo da foto de Jade estar no celular de seu ex-namorado. "Ele deve usar papel de parede personalizado para cada conversa", disse um internauta. Outro já disse que João ainda deve gostar de sua ex: "Tadinho, nunca superou… eu também não superaria".

Outros ainda pediram a volta do casal, que namorou por três anos, mas terminou seu relacionamento em 2021. "Avisa que ainda shippamos", disse um fã. "Meu Deus, meu sonho. Eu amava demais", escreveu outro. "Não existe casal que eu torça mais pela volta", admitiu mais um.

Confira a foto:

Jade Picon arrasa com look de grife despojado

Na noite da última terça-feira, 12, a influenciadora digital Jade Picon encantou seus seguidores ao surgir com um look despojado para a premiação TikTok Awards. Para o evento, que aconteceu em São Paulo e reuniu várias celebridades, a ex-BBB 22 apostou em uma linda peça grifada para arrasar no visual.

Em seu perfil oficial do Instagram, a musa apostou em um lindo macacão jardineira da grife Chanel. A peça era vermelha e azul, com alguns pontos brilhantes, e o logo na marca no peito. A gata ainda combinou o modelito com uma bolsa redonda da mesma marca. "Pronta para o Tiktok Awards", escreveu Jade na legenda da publicação.