Jade Picon arrasa com look de grife despojado: "Uma bonequinha"

Em premiação, Jade Picon aposta em look de grife despojado e arrasa o coração de seus seguidores com visual diferentão; confira!

Nesta noite de terça-feira, 12, a influenciadora digital Jade Picon encantou seus seguidores ao surgir com um look despojado para a premiação TikTok Awards. Para o evento, que aconteceu em São Paulo e reuniu várias celebridades, a ex-BBB 22 apostou em uma linda peça grifada para arrasar no visual

Em seu perfil oficial do Instagram, a intérprete de Chiara na novela Travessia, da Globo, apostou em um lindo macacão jardineira da grife Chanel. A peça era vermelha e azul, com alguns pontos brilhantes, e o logo na marca no peito. A gata ainda combinou o modelito com uma bolsa redonda da mesma marca.

"Pronta para o Tiktok Awards", escreveu a artista na legenda da publicação. Seus seguidores nãos e aguentaram e rasgaram elogios para a musa nos comentários. "Uma bonequinha de luxo", disse um. "Que lindeza", enalteceu outro. "Sempre perfeita e maravilhosa", escreveu mais um.

Em Miami, Jade Picon arrasa com vestido preto ousado

Recentemente, a influenciadora Jade Picon participou de outro evento e também arrasou na escolha do look para o tapete vermelho. Em viagem para Miami, nos Estados Unidos, a famosa deixou seus fãs de queixo caído ao escolher look ousado para a ocasião.

A musa apostou em um vestido curtinho preto, com plumas na saia. O decote super ousado ia até o umbigo, exibindo os resultados de sua recente cirurgia plástica. O modelito também contava com as costas abertas, além de um rabo-de-cavalo alto, maquiagem marcante e saltos.

Com o álbum de fotos compartilhado em seu perfil oficial do Instagram, seus seguidores ficaram de queixo caído e enalteceram Jade nos comentários. "Impecável", disse um. "Beleza surreal. Jade você nasceu para ser uma estrela!!!", escreveu outro. "Mulher empoderada com elegância e sofisticação", disparou mais um.